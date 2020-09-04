LEXUS TASARIM ÖDÜLLERİ’NDE GRAND PRIX KAZANANI AÇIKLANDI

Bir yaşam tarzı markası olan Lexus, her yıl düzenlediği prestijli Lexus Tasarım Ödülleri’nin 2020 organizasyonu sonuçları açıklandı. Sekizinci kez gerçekleştirilen Lexus Tasarım Ödülleri’nde en büyük ödül olan Grand Prix unvanı, Kenya’dan katılım gösteren BellTower isimli ekibe verildi.

BellTower’ın “Açık Kaynaklı Topluluklar” ismini verdiği çalışması, 79 ülkeden 2,042 başvuru arasından ilk sırayı aldı. 2013 yılında geleceğin tasarımcılarını desteklemek adına başlayan program, büyüyerek ve tasarımla daha iyi yarınların mümkün olabileceği felsefesiyle devam ediyor. Jüri de katılımcıların tasarımlarını, “İhtiyaçları Önceden Bilmek”, “Yenilikçilik” ve “Cazibe” olmak üzere Lexus markasının üç ana prensibiyle değerlendirdi.

Grand Prix Ödülü’nü kazanan “Açık Kaynaklı Topluluklar” çalışması, gelişmekte olan toplumlarda sık sık yaşanan sürdürülebilir temiz su kaynağı problemini çözmek üzere akıllı bir tasarıma imza atıyor. 6 finalist arasından ödülü alan BellTower’ın tasarımı, yağmur suyunu güvenli içme için toplarken toplumun güçlenmesine katkı sağlıyor.

2020 Lexus Tasarım Ödülleri, şartlar gereği ilk kez sanal jürinin sürece katılımıyla gerçekleştirildi. Genç tasarımcılara kendi yeteneklerini uluslararası arenada gösterme fırsatı sunan Lexus, 2021 başvurularını açtı ve 11 Ekim tarihine kadar tasarım başvurularını almaya devam edecek.