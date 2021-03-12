Lexus LC 500 Convertible Kadınlar Tarafından “En İyi Lüks Otomobil” Seçildi

Premium otomobil üreticisi Lexus, Kadınlar Dünyası Yılın Otomobili Ödülleri’nde (WWCOTY) bir prestijli unvanın daha sahibi oldu. Lexus’un ilk yumuşak tavanlı üstü açılan modeli olan Lexus LC 500 Convertible, sadece kadın otomobil gazetecilerinden oluşan jüri tarafından 2021’in “En İyi Lüks Otomobili” seçildi.

Klasik spor otomobilin tutkusunu günümüze taşıdığı ifade edilen LC 500 Convertible, yaz aylarından itibaren Türkiye’de de satışa sunulacak. Yeni LC 500 Convertible, karnelyan taşından ilham alan özel kırmızı-turuncu tonlara sahip “Blazing Carnelian” isimli rengiyle Lexus Showroomları’nda yerini alacak.

5 kıta, 38 ülkeden yaklaşık 50 kadın otomobil gazetecisinin yer aldığı 11. WWCOTY ödüllerinde, LC 500 Convertible jüri üyeleri tarafından etkileyici tasarımı, güvenliği, konforu, teknolojisi ve markanın üstün üretim kalitesiyle övgü topladı.

LC Convertible da Coupe versiyonu gibi Lexus’un lüks yaşam tarzı markası ruhunu taşıyor ve bunu sürüş keyfi, eşsiz tasarım ve üstün işçilikle buluşturuyor.

2019’da Detroit Otomobil Fuarı’nda ilk kez konsept olarak gösterilen LC Convertible, ortaya çıktığı andan bu yana ödül kazanan bir model olmayı başardı. Konseptten üretim versiyonuna neredeyse birebir aktarılan LC Convertible, 5.0 litrelik V8 motoru ve 10 ileri Direct Shift otomatik şanzımanıyla 270 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor.