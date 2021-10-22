Lexus “Eternals” filmi araçları için süper kahramanlardan ilham aldı

Eternals isimli çizgi romandan uyarlanan filmin otomotiv partneri olan Lexus, yapılan iş birliğiyle filme ait 10 karakter temalı konsept araç tasarladı. Tüm bu araçlar, merakla beklenen filmdeki 10 süper kahramana göre oluşturuldu.

Her karakter için özel çizimlere sahip Eternals araçları, karakterlerin zırh tasarımlarından ve süper güçlerinden ilham alıyor. Aynı zamanda araçların ön panjurlarından ve gövde altından yayılan altın rengi bir parıltı, filmde görüldüğü gibi karakterlerin ortak enerji işaretini yansıtıyor. Bu araçlar, kırmızı halı galasının yanı sıra birçok etkinlikte yer alacak.

Black Panther filminde Lexus LC 500 ile başarılı bir iş birliğine imza atılmasının ardından Marvel Studios ile Eternals filmi araçları da şimdiden büyük bir merak konusu oldu.

Özel olarak tasarlanan araçlar arasında Angelina Jolie’nin oynadığı Thena isimli karakter için yapılan LC 500, Salma Hayek’in oynadığı Ajak karakteri adına yapılan Lexus GX, Don Lee’nin karakteri Eternal için yapılan Lexus LX, Eternals’in taktiksel lideri Richard Madden’ın rol oynadığı Ikaris’in karakterinin Lexus LS’inin yanı sıra Lexus RC F ve Lexus IS modelleri de yer aldı.

Bununla birlikte Kumail Nanjiani’nin oynadığı Kingo karakteriyle yayınlanan bir “Parking Spot/Park Yeri” isimli video da film öncesi büyük beğeni topladı. Bu eğlenceli videoda Kingo, şehirde yaşanan efsanevi Süper Kahraman savaşına katılmadan önce çok insani bir problem olan “park yeri” sorununa en performanslı IS olan 427 HP’lik Lexus IS 500 F SPORT Performance modeliyle çözüm bulmaya çalışıyor.

Ayrıca Eternals filminde tamamen yeni Lexus NX SUV ve amiral gemisi sedan LS 500, filmde 5 Kasım’dan itibaren sinemaseverlerle buluşacak.