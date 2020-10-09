Lexus Ekstrem SUV Konsepti ve Kadın Pilotlarla 10 Günlük Ralliye Katılıyor

Her şarta ve her türlü ekstrem koşula uyum sağlayacak şekilde geliştirilen J201 Konsept, Lexus’un LX SUV modeli üzerine geliştirildi. LX’in şasi ve platform kod adını alacak şekilde J201 Konsept olarak isimlendirilen ekstrem SUV, 10 gün boyunca devam edecek ve kadınların yarıştığı Rebelle Rally’e katılacak.

J201 Konsept SUV’da şampiyonluk unvanını korumaya çalışan Rachelle Croft ve Taylor Pawley yer alacak. Kadın yarışçıların yer aldığı organizasyonda Kaliforniya ve Nevada boyunca Lexus, GPS’in ve cep telefonlarının yasak olduğu toplam 2000 kilometrelik etaplarla zorlu yol şartlarını aşacak.

J201 Konsept, LX’in zaten yüksek olan arazi kabiliyetini daha da yukarılara taşıdı. Araçta; özel olarak tasarlanan ön arka tampon, koruyucular, TJM Airtec şnorkel, yeni süspansiyonlar, 17 inç jantlar ve arazi lastikleri ve hava kanallı özel frenler yer alıyor. Bununla birlikte aracın standart V8 motorun gücü, kompresör sistemiyle birlikte 383 HP’den 550 HP’ye çıkarıldı.