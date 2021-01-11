LEXUS DÜNYADA BİR İLK OLAN DİJİTAL AYNAYI TÜRKİYE’DE SATIŞA SUNDU

Seri üretim araçlarda dünyanın ilk Dijital Aynası olarak tanıtılan sistem, geleneksel aynaların yerine, araca dijital kameraları ve yüksek çözünürlüklü ekranları getiriyor.

Konvansiyonel aynaların yerini daha küçük kameraların almasıyla görüş açısı iyileşirken, rüzgar sesinin azalmasıyla zaten sessiz olan Lexus’un kabinini daha da sessiz hale getiriyor.

Dijital Yan Ayna Monitörü ile birlikte sürüş güvenliği ve konforu daha ileriye taşınıyor. Her türlü yol koşulunda çevreyi daha geniş açıyla ve net bir şekilde görülmesini sağlayan Dijital Aynalar, kazalara sebep olabilen kör noktayı da tamamen ortadan kaldırıyor.

Yağışlardan ve kirden etkilenmeyecek şekilde tasarlanan Dijital Aynalar, aynı zamanda kameralarında yer alan ısıtma özelliğiyle, soğuk havalarda buzlanma ve buğulanmaların önüne geçiyor. Kameralardaki parlaklık sensörü ise otomatik olarak kendisini ayarlayarak arkadan gelen aracın farlarının Lexus sürücüsünün gözünü almasını engelliyor.

Ayna yerine kamera ve yüksek çözünürlüklü ekranlar

Lexus’un geliştirdiği Dijital Aynalar, aracın dışarısına yerleştirilen şık tasarımlı kameralar ile içeride ön sütunlara yerleştirilen iki adet 5 inç’lik yüksek çözünürlüklü ekranları bir araya getiriyor.

Ergonomik tasarıma sahip sistem, sürüşün daha az baş hareketiyle gerçekleşmesine imkan tanıyor ve böylece sürücünün daha az yorulması sağlanıyor. Sürüş sırasında aracın etrafını kontrol ederken daha az baş hareketi gerektiriyor ve bu da Lexus’un hedeflediği gibi sürücü üzerindeki yükü azaltarak daha rahat bir sürüş sağlıyor.

Bununla birlikte Dijital Aynalar Park manevraları sırasında otomatik olarak hareket ederek en iyi görüş açısını sağlıyor. Ekran üzerinde yer alan referans kılavuz çizgileriyle daha güvenli sürüş ve park manevraları gerçekleştirilebiliyor.