Lexus Bir Kez Daha En Güvenilir Otomobil Markası Seçildi

Lexus, liderlik pozisyonunu hatasız CT 200h hatchback ve yine kusursuz performans sergileyen NX SUV ile elde etti. Bu değerlendirmeler sıfır kilometreden üç yaşına ve üç yaşından sekiz yaşına kadar olan araç kategorilerinde yapıldı.

Teknolojisi ve sıra dışı tasarımının yanı sıra yüksek kalitesiyle değerini her zaman koruyan Lexus’un etkileyici performans göstermesinin ana unsurlarından biri olarak, kendi kendini şarj eden hibrit teknolojisi gösterildi. Lexus’un elektrik motorlu sisteminin kendisini kanıtlamış dayanıklılığı ve mekanik olarak sorunsuz yapısı, sistemin arızalara karşı korunaklı olmasını sağlıyor. Hibrit sistem dayanıklılığının yanı sıra verimliliği, sessiz sürüşü, performansı ve düşük tüketimiyle de öne çıkıyor.

Lexus, gerçek kullanıcıların yer aldığı testlerde yüksek standartlara sahip modelleriyle her zaman öne çıkmayı başarıyor. “En İyi Üretici Ödülü”, “Dünyanın En Sorunsuz Otomobil Markası”, “İkinci Elde En İyi Marka” gibi ödüllere sahip olan Lexus, kullanıcıların beğenisini kazanmaya devam ediyor.