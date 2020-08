Lexus 5 Milyonuncu Lüks SUV Satışını Gerçekleştirdi

Lexus, global SUV ürün gamında UX, NX, RX, RX L, GX ve LX olmak üzere 6 modele sahip. Markanın toplam satışlarının üçte ikisini temsil eden Lexus SUV’ları, dünya çapında 90’dan daha fazla pazarda satışa sunuluyor.

Lexus’un her SUV modeli; markanın kendine has tasarımını, maceracı kimliğini, yüksek kalitedeki işçiliğini ve sofistike teknolojisini taşıyor. 2005 yılında segmentinde çıtayı daha farklı bir seviyeye taşıyan hibrit RX 400h’yi tanıtan Lexus, o günden bu yana lüks hibrit SUV’lardaki öncü rolünü devam ettiriyor. Batı Avrupa’da Lexus SUV tercih edenlerin oranı yüzde 96’ya kadar çıkarken, global olarak da Lexus’un hibrit SUV’larını tercih edenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Lexus’un global SUV satışlarında 1998’den bu yana satılan RX, toplamda 3 milyon 136 bin adetlik satışla ilk sırada yer alıyor. 2014 yılında satışa sunularak kısa zamanda yüksek satış adetleri elde eden NX ise 853 bin adetle ikinci en çok satan model oldu.