LeasePlan’den 2022’nin EV Hazırlık Endeksi!

Dünyanın en büyük filo kiralama şirketlerinden LeasePlan, Avrupa ülkelerinin elektrikli araç (EV) geçişinde geldiği noktayı mercek altına alan önemli bir araştırmaya imza attı. Bu kapsamda LeasePlan, 22 Avrupa ülkesinde elektrikli araçlara yönelik politikalarının incelendiği “EV Hazırlık Endeksi 2022” çalışmasını hazırladı. Rapor; elektrikli araç alımının neredeyse tüm pazarlarda artışa geçtiğini ancak şarj altyapısının halen yetersiz olduğunu, elektrikli araç kayıtlarının yükselişinin de bu sıkıntıyı daha da artırdığını gözler önüne serdi.

“LeasePlan EV Hazırlık Endeksi 2022” çalışmasının en dikkat çekici bölümlerinden birini de ülkeler bazında yapılan incelemeler oluşturdu. Bu kapsamda ilk üç, geçen yıl ile aynı kaldı ve elektrikli araçlara geçiş için Avrupa’da en iyi hazırlığı yapan Norveç, Hollanda ile İngiltere ilk sıralarda yer aldı. Çek Cumhuriyeti son sırada bulunurken, geçen seneye göre en iyi gelişmeyi gösteren ülke ise Yunanistan oldu.

Dünyanın en büyük filo kiralama şirketlerinden biri olarak beş kıtada ve 29 ülkede uluslararası araç filosunu yöneten LeasePlan, 22 Avrupa ülkesinde elektrikli araçlara yönelik politikaları inceleyen “EV Hazırlık Endeksi 2022” çalışmasını yayınladı. Çalışma; “elektrikli araç pazarının olgunluğu”, “elektrikli araç altyapısının olgunluğu” ve “bir elektrikli araca sahip olmanın toplam maliyeti” konularının oluşturduğu üç ana faktör ele alınarak hazırlandı. Çalışmaya göre; elektrikli araç hazırlığı açısından geçen yılın ilk üçü değişmedi. Bu kapsamda Norveç birinci sırada, Hollanda ikinci sırada, İngiltere ise üçüncü sırada yer aldı. Çek Cumhuriyeti’nin son sırada bulunduğu çalışmaya göre; geçen seneye oranla en iyi gelişim gösteren ülke ise Yunanistan oldu.

“Elektrikli araçlar her zamankinden daha ekonomik…”

Endeksin 2022 sonuçları bölümünde; elektrikli araç alımının neredeyse tüm pazarlarda önemli ölçüde yükselişe geçtiği, bu yükselişin de her segmentte daha fazla model bulunmasıyla birlikte, elektrikli araçların Avrupa ülkeleri arasında artan popülerliğini yansıttığı belirtildi. Şarj altyapısı ile ilgili de raporda, “Şarj altyapısı hala yetersiz ve elektrikli araç kayıtlarının hızla artması bir şarj sıkıntısı yaratıyor. Bu da hükümetlerin Avrupa genelinde sağlam ve güvenilir bir kamu şarj altyapısına yatırım yapmaları için olan acil ihtiyacın altını çiziyor” ifadelerine yer verildi. Elektrikli araçların her zamankinden daha ekonomik olduğuna dikkat çekilen raporda; maliyet rekabetçiliğinin de genel olarak, elektrikli araçlar için nispeten daha düşük enerji fiyatları (özellikle dizel ve benzin fiyatlarındaki artışla karşılaştırıldığında) ve elektrikli araç sürücülerine yönelik daha faydalı vergi düzenlemelerinden kaynaklandığı belirtildi.

Üçüncü sırayı paylaşan Avusturya yükselişte!

Ülkeler bazında incelemelere odaklanılan bölümde de dikkat çekici açıklamalara yer verildi. En yüksek puanın 50 olarak belirlendiği endekste ilk 3 ülke, geçen yıl ile aynı kaldı. Bu kapsamda; 42 puan ile Norveç ilk sırada, 37 puan ile Hollanda ikinci sırada 35 puan ile İngiltere de üçüncü sırada yer aldı. 35 puan ile üçüncü sırayı paylaşan Avusturya da önemli ölçüde yükselişe geçti. Çalışmada bu yükselişin nedeni olarak da “geliştirilmiş bir şarj ağı” ve “çok daha yüksek elektrikli araç kayıtları” gösterildi.

Norveç ve Hollanda’da vergilerdeki artış, puanları olumsuz etkileyebilir!

Elektrikli araçlara geçiş noktasında en çok gelişen ülke; 16 puandan 23 puana yükselen Yunanistan oldu. Yunanistan’ın bu yükselişinin elektrikli araç pazar payı ve elektrikli araçlar için daha düşük olan toplam satın alma maliyetlerinden kaynaklandığı belirtildi. Rapora göre; İsveç 5 puan, Belçika da 4 puan ile gelişmiş şarj altyapısı ve elektrikli araçlar için daha uygun devlet teşvikleriyle puanlarını önemli ölçüde artırdı. Çalışmaya göre en çok büyüyen pazarlar olan Norveç ve Hollanda’da devlet vergilerinde küçük bir artış yaşandığına ve bu durumun önümüzdeki yıllarda puanlarını olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekildi. Çek Cumhuriyeti de 13 puanla son sırada yer aldı.

İskandinavya ve Batı Avrupa, elektrikli araç kayıtlarında en yüksek seviyede!

Raporda; İskandinavya ve Batı Avrupa bölgesinde elektrikli araç kayıtlarında en yüksek olgunluğu gösterdiği açıklandı. Şarj altyapısına da değinilen raporda, söz konusu durumun üst üste beş yıldır elektrikli araç devrimini engelleyen bir faktör olduğu, şarj altyapısı puanlarının endeksteki tüm kategorilerden düşük olduğu belirtildi. Bu kapsamda; Almanya, İsveç ve İngiltere gibi pazarlar şarj geliştirme konusunda düşük puana sahip olsalar da endekste üst sıralarda yer aldı.

Avrupa ülkelerinde bir dizi yeni teşvik uygulanıyor!

Geçen yıla kıyasla birçok Avrupa ülkesinde bir dizi yeni ve geliştirilmiş teşvik uygulandığının anlatıldığı raporda, İngiltere, Norveç ve Hollanda gibi diğerlerine göre elektrikli araçlara geçişe en hazır olan ülkelerde de teşviklerin aynı kaldığı ya da indirimlerin uygulandığı belirtildi. Rapora göre elektrikli araç olgunluğunda geçen yıla kıyasla en yüksek artışı Avusturya ve Yunanistan gösterirken, bu iki ülkeyi İngiltere takip etti. Genel olarak, Macaristan dışında çoğu ülkede olgunlukta artış görüldü. Araştırmaya göre; İsveç, Avusturya, Çek Cumhuriyeti ve İsviçre gibi ülkeler, 2021’e kıyasla şarj geliştirmede daha yüksek bir puana sahip oldu. Ancak, şarj altyapısı Avrupa genelinde nispeten düşük puan almaya devam etti.

Elektrikli araçlar genel olarak Portekiz, İspanya ve Yunanistan gibi Güney Avrupa ülkeleriyle Romanya ile Avrupa’da daha uygun fiyatlı hale geldi. Polonya, nispeten yüksek sürücü vergilendirmesi nedeniyle bir elektrikli araca sahip olmanın toplam maliyeti olgunluğunda en fazla düşüşün olduğu ülke oldu.

“Umarız bu şekilde örnekleri Türkiye’de de görebiliriz”

LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay da konuyla ilgili olarak “Raporu incelediğimizde Türkiye’deki elektrikli araç kullanımının yaygınlaşması için devlet desteği ve teşviğin her zamankinden önemli olduğunu görüyoruz. Umarız bu şekilde örnekleri Türkiye’de de görebiliriz. Bizler bu süreçte LeasePlan Türkiye olarak; global sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda çalışan filomuzda elektrifikasyonu başlatarak sıfır emisyona doğru adım adım ilerliyoruz. Aynı zamanda müşterilerimize filolarında elektrikli araca geçiş için destek veriyor, hayatlarını elektrikli araçlara özel sunduğumuz hizmetlerle kolaylaştırmaya çalışıyoruz” açıklamalarını yaptı.

Endekste yer alan ülkeler!

Çalışmada; Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, İspanya, İsveç, İsviçre ve İngiltere incelendi. Genel bir ülke sıralamasından ziyade ayrıntılı veriler ile elektrikli araçlara geçiş hazırlığı hakkında kapsamlı verilerin sunulduğu raporun; uluslararası filo ve mobilite yöneticilerinin, filolarını elektrikli hale getirme konusunda doğru kararlar almalarına yardımcı olması amaçlanıyor.