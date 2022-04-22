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LeasePlan Türkiye’den Sürdürülebilir Bir Gelecek ve Sıfır Emisyon İçin Örnek Adım!

İklim değişikliği ve çevreyi korumaya yönelik politikaları yakından takip ederek operasyonel kiralama sektöründe öncü uygulamalar başlatan LeasePlan’in ülkemizdeki ofisi LeasePlan Türkiye, sürdürülebilir bir gelecek için örnek bir adım daha attı. TEMA Vakfı’na geçen yıl 40 bin adede yakın fidan bağışında bulunan şirket, bu kez de iklimlendirme sektörünün öncü isimlerinden Daikin Türkiye ile özel bir anlaşma imzaladı. İş birliği kapsamında; Daikin’in filosu, karbon salımının etkilerini en aza indirgeyecek hibrit araçlarla yenilendi. Daikin Türkiye’nin global karbon salımını azaltma hedefleri doğrultusunda yapılan özel anlaşma ile 28 ay boyunca Daikin Türkiye’nin filosundaki her aracın salım yaptığı karbon miktarını bertaraf edecek şekilde Ege Orman Vakfı’na 20 bin fidan bağışlanıyor. Bu özel anlaşmayla beraber LeasePlan Türkiye’nin bir yıla yaklaşmadan bağışta bulunduğu fidan sayısı 60 bine yaklaştı.

Otovitrin 22.04.2022, 14:41
LeasePlan Türkiye’den Sürdürülebilir Bir Gelecek ve Sıfır Emisyon İçin Örnek Adım!

Konu hakkında açıklamalarda bulunan LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, “LeasePlan olarak; sıfır emisyona giden yolda öncülük eden küresel bir anlayışımız var. İklim değişikliğiyle mücadelede filo sahipleri de topluma yol gösterici olacak. Biz de LeasePlan Türkiye olarak sürdürülebilir bir gelecek için attığımız bu adımın tüm kuruluşlar için emsal teşkil edeceğine inanıyoruz” dedi.

Dünyanın en büyük filo kiralama şirketlerinden biri olarak beş kıtada ve 29 ülkede dev bir araç filosunu yöneten LeasePlan’in ülkemizdeki ofisi LeasePlan Türkiye, çevreyi korumaya yönelik politikaları yakından takip ederek, operasyonel kiralama sektöründe hayata geçirdiği öncü uygulamalara bir yenisini daha ekledi. Geçen yılın Ağustos ayında çıkan büyük orman yangınlarının ardından TEMA Vakfı’nın Yaşamı Yeniden Yeşerteceğiz çalışmasına 10 bin adet fidan bağışlayan şirket, Ağustos ayından itibaren 2021 sonuna kadar kiraladığı her araç için 10 adet fidan bağışında bulundu. Böylelikle LeasePlan Türkiye’nin TEMA Vakfı’na bağışta bulunduğu fidan sayısı 40 bine yaklaştı.

LeasePlan Türkiye’den projeye 20 bin adet fidan bağışı!

LeasePlan Türkiye, bu örnek adımının ardından şimdi de iklimlendirme sektörünün öncü isimlerinden Daikin Türkiye ile özel bir anlaşmaya imza attı. İş birliği kapsamında; Daikin’in filosu, karbon salımının etkilerini en aza indirgeyecek hibrit araçlarla yenilendi. Anlaşma ile 28 ay boyunca Daikin Türkiye’nin filosundaki her aracın salım yaptığı karbon miktarını bertaraf edecek şekilde fidan dikilmesi hedefleniyor. LeasePlan Türkiye, proje kapsamında Ege Orman Vakfı’na ayrıca 20 bin adet fidan bağışında bulundu. Böylece sürdürülebilir bir gelecek için adım atan LeasePlan Türkiye’nin bir yıla yaklaşmadan bağışta bulunduğu fidan sayısı 60 bine yaklaştı.

“Bu özel projeye diğer iş ortaklarımızla da devam edeceğiz”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, elektrikli araçlara olan ilgi ve sıfır emisyon farkındalığının her geçen gün arttığını vurguladı. Oktay, “LeasePlan, BM nezdinde kurulan EV100 girişiminin kurucu üyelerinden birisi. Sıfır emisyona giden yolda öncülük eden küresel bir anlayışımız var. Özellikle büyük şirketlerin filolarını sıfır emisyona taşıyacak adımların bugünden atması gerektiğini düşünüyoruz. İklim değişikliğiyle mücadelede filo sahipleri de topluma yol gösterici olacak. Biz de LeasePlan Türkiye olarak sürdürülebilir bir gelecek için attığımız bu adımın tüm kuruluşlar için emsal teşkil edeceğine inanıyoruz. Daikin Türkiye ile hayata geçirdiğimiz bu özel projeye diğer iş ortaklarımızla da devam etmeyi planlıyoruz. Bu konudaki görüşmelerimiz sürüyor” diye konuştu.

“Tüm sektörün bazı adımlar atması gerekiyor”

Tüm bunlarla birlikte LeasePlan Türkiye’nin elektrikli ve hibrit araç filosunu genişletmek için tüm gelişmeleri yakından takip ettiğini dile getiren Türkay Oktay, “Paris İklim Anlaşması’nı onaylamış bir ülke olarak önümüzdeki süreçte emisyonu azaltmak üzere tüm sektörün bazı adımlar atması gerekiyor” dedi.

LeasePlan Türkiye’den hatıra ormanı!

LeasePlan Türkiye’nin TEMA Vakfı’na yaptığı 30 bine yakın fidan bağışı ile Giresun’un Armutlu ilçesinde bir hatıra ormanı oluşturulacak.

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