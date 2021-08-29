LeasePlan Türkiye, Pandemide Sunduğu Dijital Çözümlerle Hedeflerine Yıl Bitmeden Ulaştı!

Otomotiv sektöründe yaşanan gelişmeler doğrultusunda ikinci el kiralamaların 2021 yılında da önemli oranda talep gördüğünü belirten Türkay Oktay, “Araç kiralama fiyatları geçtiğimiz yılın başından itibaren ortalama %25-35 arttı. Buna, sıfır araç tedarikinde yaşanan sorunlar eklenince işletmeler ikinci el kiralamaya çok büyük talep göstermeye başladı. İlk kez 2017 yılında başladığımız ikinci el araç kiralama operasyonu 2020 yılının başından itibaren her geçen dönem arttı. Şu anda kiralamalarımızın yaklaşık %40’ı ikinci el yüksek kaliteli araçlardan oluşuyor” bilgisini verdi.

Dünyanın en büyük filo kiralama şirketlerinden biri olarak beş kıtada ve 30’dan fazla ülkede dev bir araç filosunu yöneten LeasePlan, pandemi döneminde devreye aldığı dijital çözümlerle sektörün taleplerine hızlı şekilde yanıt vererek yılın ilk yarısında beklentilerin üzerinde büyüdü. LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay yaptığı değerlendirmede, “Dijital dönüşüme çok önem veren bir markayız. 2012 yılında hayata geçirdiğimiz Türkiye’nin ilk online kiralama platformu tıklakirala.com’dan bu yana sürekli olarak yeni çözümler geliştiriyoruz ve kiralama ihtiyacı olan işletmelerin beğenisine sunuyoruz. Oluşturduğumuz dijital altyapıya pandemi döneminde EsnekPlan ve NoStressPlan gibi döneme uygun çözümler ekledik. Bu doğrultuda, 2021 yılı başında koyduğumuz büyüme hedefinin üzerine yıl bitmeden çıkmayı başardık. Temmuz sonu itibariyle geçtiğimiz yıla kıyasla sektör ortalamasının üstünde büyüdük. Yılı bu şekilde tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

Açıklamasında Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği’nin (TOKKDER) açıkladığı güncel sektör verilerine de değinen LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, “Derneğimiz TOKKDER tarafından açıklanan yarıyıl raporuna göre sektörümüz 2021 ilk yarısında toplam araç sayısında %7,1, kiradaki araç sayısında %3,3 daralmış gözüküyor. Müşteri sayısında ise sektörümüz maalesef 8 yıl geriye gitmiş durumda. Araç bulunurluğundaki sıkıntıların devam edeceği, ekonomik toparlanmanın ve büyümenin tüm sektörlerde eşit yayılmadığı gerçeğiyle, sektörümüzün yılın ikinci yarısında da daralmaya devam etmesini bekliyoruz. Biz ise sektörümüzün aksine müşteri kaybetmediğimiz gibi yılın başından beri az da olsa düzenli büyüyoruz ve yılı da bu şekilde tamamlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“İkinci el kiralama zirve yaptı”

Pandemi nedeniyle meydana gelen tedarik sıkıntıları nedeniyle özellikle 2020 yılında araç bulunabilirliğinin bir hayli azaldığını hatırlatan Türkay Oktay, “Pandemi, kurdaki dalgalanma ve faiz oranlarının etkisiyle sıfır araç kiralama fiyatları ortalama %25-35 arasında arttı. Buna bir de sıfır araç tedarikinde yaşanan sorunlar eklenince işletmeler ikinci el kiralamaya çok büyük talep göstermeye başladılar. İlk kez 2017 yılında başladığımız ikinci el araç kiralama operasyonu 2020 yılının başından itibaren her geçen dönem arttı. Şu anda kiralamalarımızın yaklaşık %40’ı ikinci el kiralamadan oluşuyor diyebiliriz. Bugüne baktığımızda, araç tedarikinde hala birtakım sıkıntılar devam ediyor. Bununla beraber, sıfır araç fiyatlarındaki artış da sürüyor. Sonuç olarak, ikinci el araç kiralama önümüzdeki dönemde de operasyonel araç kiralama sektörünün önemli bölümünü oluşturacak” ifadelerini kullandı.

“E-ticaretin gelişimi hafif ticari araç kiralamaya ilgiyi artırdı”

LeasePlan Genel Müdürü Türkay Oktay, ticari araç kiralamalarıyla ilgili görüşlerini de paylaştı. Ticari araç kullanımlarında gerekli olan K2 belgesini çıkartmak için istenen bir ticari araç öz mal şartının kaldırılmasıyla, ticari araç kiralamaya olan ilginin artacağını bildiren Türkay Oktay, “Burada ciddi bir potansiyel var. Özellikle pandemi etkileri nedeniyle Avrupa’da ve ülkemizde e-ticaretin gelişmesi ticari araç kiralamalarına olan ilgiyi artırdı. 2020 sonu itibariyle sektörde 9000 adet kiralık ticari araç bulunuyor ve bu rakam kiralamaların %4,3’ünü oluşturuyordu. 2021 ilk yarı yıl sonuçlarına göre ise kiralamaların %4,6’sı bu segmentte. Alınan son kararla birlikte bu rakamın 4-5 katına kadar artacağını öngörüyoruz. Böyle bir potansiyel var, bunu biz kendi çözümlerimiz üzerinden de görebiliyoruz. Örneğin, tıklakirala.com’daki en ilgi çeken kampanyaları hafif ticari araçlara yönelik kampanyalarımız oluşturuyor” dedi.