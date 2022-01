“Lassa ile Yine Bekleriz”, ikinci sezonuyla izleyicisi ile buluşuyor

Türkiye’nin lider lastik şirketi Brisa, Lassa markası ile hayata geçirdiği; beğeniyle takip edilen ve Türkiye’nin eşsiz coğrafyası ve yöresel lezzetlerini ekranlara yansıtan projesi “Lassa ile Yine Bekleriz”in ikinci sezonunun Sinop’ta geçen ilk bölümünü Lassa’nın Youtube kanalında yayınladı. Yeni sezonda Zafer Algöz ve Can Yılmaz, kendine has yorumları ve keyifli sohbetleriyle Sinop’un ardından Amasra, Artvin, Ardahan, Kars, Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa ve Halfeti’den oluşan keyifli kış rotasında sınırları zorlayan bir yolculuğa çıkıyorlar.

Lassa ile Yine Bekleriz’in ikinci sezonunda Zafer Algöz ve Can Yılmaz, ziyaret ettikleri yörelerin kültürüne dair sohbet ederek, bulundukları şehirlerle ilgili anılarını paylaşıyorlar. Türkiye’nin eşsiz manzaralarında yol alan ikili, gittikleri yörelerdeki misafirperverliği de gözler önüne seriyor. İkili anılarını ve sezon boyunca başlarına gelen olayları da anlatarak yöresel lezzetleri, kültürü ve değerleri mizah ile buluşturuyor.

Lassa Competus A/T ile güvenli yolculuk

Bu yeni yolculukta geçtikleri karlı, çamurlu, zorlu yollarda Zafer Algöz ve Can Yılmaz’a Lassa Competus A/T lastikler eşlik ediyor. Competus A/T lastikler dişli deseni sayesinde her zeminde mükemmel performans, yüksek çekiş ve güvenli sürüş sağlarken, uzun yolda sessiz sürüş sunar ve özgün yanak profili ile sürücü ve yolcu konforunu üst düzeye taşır.