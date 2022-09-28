KYMCO, Türkiye’de Doğan Trend Otomotiv ile Motosiklet Üretecek!

Küresel çapta yılda 1 milyonun üzerinde scooter, motosiklet ve ATV üretimi gerçekleştiren KYMCO markasının CEO’su Chun-Ping Ko ile Doğan Trend Otomotiv Grubu CEO’su Kağan Dağtekin ve Doğan Trend Otomotiv Motosikletten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emre Acar’ın katılımıyla Adile Sultan Yalısı’nda KYMCO CV3’ün Türkiye lansmanı gerçekleştirildi. Markanın ürün gamındaki en teknolojik ve güçlü scooter KYMCO CV3’ü 2022 model olarak, 369.900 TL’den Türkiye’de satışa sunmaya başladı. Lansman toplantısından ise yatırım müjdesi geldi.

Ülkemizi ziyaret eden KYMCO CEO’su Chun-Ping Ko, “Türkiye’de bir montaj tesisi kurmanın olasılığını değerlendirmeye başladığımızı bildirmek isteriz” diyerek üretim müjdesini verdi. Doğan Trend Otomotiv Grubu CEO’su Kağan Dağtekin açılış konuşmasında “KYMCO ile ikinci sezonumuzu yaşıyoruz. Kullanıcılarımızdan aldığımız olumlu geri dönüşlere dayanarak motosikletlerin kalite ve sağlamlıklarını deneyimledik. Beraber çalışmaya başladığımız ilk günden itibaren üretim için gerekli zeminin oluşmasını beklemiştik. Nihayet bu ziyaretlerinde ikna oldular ve bu güzel haberi paylaşmak mümkün oldu. En kısa zamanda çalışma gruplarımızı kurarak üretim için uygun modeli ve diğer önemli hususları değerlendirmeye başlayacağız” dedi.

Hedef montajla başlayacak iş birliğimizi adım adım Avrupa’ya ihracata taşımak!

Yeni iş birliği süreciyle ilgili basın toplantısında soruları yanıtlayan Doğan Trend CEO’su Kağan Dağtekin, “Türk pazarına uygun ürünlerin ilk etapta CKD (montaj) tipi üretimle bu yolculuğa çıkmaya karar verdik. Ardından hedefimiz yerlileştirilme oranının artırılması olacak. Bir mertebe vermek açısından bir montaj tesisinin anlamlı olması için model başına 5000 adet ve üzeri üretmek gerekiyor. Böyle başlayıp zamanla geliştireceğiz. KYMCO’nun Avrupa’daki pazar payı %11’e ulaştı. Heyecanımız uzun vadede Türkiye’den Avrupa’ya ihracat yapabilmek. Bu hayalle yola çıktık, başarırız. En üst düzeyde ziyaretimize gelen KYMCO’dan tüm desteği alacağımızın sözünü aldık” açıklamasında bulundu. Türkiye’nin önemli bir otomotiv üretim üssü olduğuna da dikkat çeken Dağtekin, “Türkiye otomotivde çok önemli bir üs. 2 milyona yakın üretim kapasitesi ve bunu destekleyen yan sanayisi var. Avrupa’nın bu anlamda belki en gelişmiş ülkelerinden biriyiz. Motosiklette de otomotivde gösterdiğimiz başarıyı tekrarlayıp, Avrupa’ya yönelik motosiklet üretimi yapabileceğimize de inanıyoruz. O yüzden iç pazardaki payımızı büyütmemiz, iç pazardaki hacmimizi artırmamız çok önemli” diyerek sözlerini tamamladı.

KYMCO 2022 sonunda ülke genelinde 26 yetkili satış noktasına ulaşacak!

Türkiye’de bayi ve servis ağını her geçen gün artıran markanın CV3 lansmanında, Doğan Trend Otomotiv Motosikletten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emre Acar; “2 senede Türkiye genelinde 22 yetkili satış noktası ve 30 yetkili servis noktasına ulaştık. Yıl sonuna kadar hedefimiz Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Mersin ve Samsun’u da dahil ederek toplam 29 bayi noktasına ulaşmak. Bu daha ilk faz. İlerleyen yıllarda hem satış hem de servis noktalarımızı arttırmayı hedefliyoruz” dedi.

Sınıfının en güçlü 3 tekerlekli çift silindirli motosikleti: CV3

Önde çift toplam 3 tekerlekli model sınıfının en güçlüsü olarak dikkat çekiyor. Ünlü AK 550 modeliyle aynı motor bloğuna sahip olan model, 550cc’lik 8 supaplı, çift silindirli, sıvı soğutmalı motora sahip ve 2 kademeli güç modu bulunuyor. Maksimum güç 7500 d/d’de sağlanırken 5750 d/d’de 53 Nm maksimum tork değerine ulaşılabiliyor. CVT otomatik şanzıman ile de kesintisiz güç aktarımı gerçekleşebiliyor.

Kişiselleştirilebilir sürücü sırt desteği ve ön cam ile 2 farklı renk seçeneği

KYMCO’nun ilk 3 tekerlekli scooter modeli olan CV3, ayarlanabilir özellikleri ile sürüş konforunu maksimum seviyede sağlıyor. Kişiselleştirilebilir sürücü sırt desteği, ayarlanabilir ön cam, anahtarsız çalıştırma sistemi, sele altı güç çıkışı ve ısıtmalı elcik ile sürüş konforunu en düzeye çıkaran CV3, siyah ve yeşil renk seçenekleri ile satışa sunuluyor.

Teknoloji ve güvenlik donanımı: Elektronik kitlenebilir süspansiyon, LED farlar ve Noodoe dijital ekran

LED farlar, sinyaller ve stoplar, elektronik kilitlenebilir ön süspansiyonlar, 6 inçlik Noodoe dijital ekran, hız sabitleyici gibi güvenlik teknolojileri ile destekleniyor. KYMCO CV3’te ayrıca 4 kademede ayarlanabilen fren sistemi, manuel el freni ve ayak freni de bulunuyor. 2140 mm uzunluk, 960 mm genişlik ve 1475 mm yüksekliğindeki KYMCO CV3’ün sele yüksekliği 795 mm ve aks mesafesi ise 1580 mm. Kuru ağırlığı 280 kg olan motosikletin yakıt deposu ise 15,5 litre. Sele altındaki eşya gözü bir adet tam boy kaska ev sahipliği yapabiliyor. Ayrıca güç çıkışı ve aydınlatmasıyla da karanlık ortamlarda pratiklik sağlıyor.