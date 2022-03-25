Kusursuz araç satış ve satış sonrası hizmetlerinde Aykan, Kayseri şubesi ile yanınızda!

Kayseri’de geniş arazisinde otomobil severlere satış ve satış sonrası hizmetlerini titizlikle sunan Aykan, her markanın kendine ait olmak üzere showroomları, açık - kapalı teşhir alanları ve ofislerinde hizmet veriyor.

“Alanında uzman ekibimizle Kayseri ve çevre illere otomobil satış ve servis hizmeti sunuyoruz”

Türkiye’nin dört bir yanında otomobil kullanıcılarına maksimum konfor sağlayarak satış ve satış sonrası hizmetlerini sürdüren Aykan, 6.800 m² kapalı 4.500 m² açık alandan oluşan konsept tesisinde Audi, Volkswagen, Volkswagen Ticari, Seat, AykanDOD ve D-Expert markalarını %25 kadın çalışan olmak üzere iş ortaklarımız dahil 136 personeliyle istihdam ediliyor.

Araçların her türlü bakım ve onarım işlemlerinde son teknoloji kullanıldığını belirten Aykan Kayseri Direktörü Ender Özer, “Her markamızın müşterilerine titizlikle hizmet verdiğimiz mekanik, boya-kaporta atölyelerimiz, yedek parça depolarımız ve aksesuar satış alanlarımızda gerekli eğitimleri tamamlamış uzman kadromuzla Kayseri ve çevre illerimize satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Ek olarak lider sigorta acentelerini bünyesinde bulunduran VDF (Finans ve Kredilendirme Sistemi) departmanları ve idari ekibimiz de bu alanda çalışmalar yürütüyor” diyor.

Araç tedariğinden başlayarak plakalandırma aşamasına kadar olan süreci kusursuz hizmet sunarak yürütmeye odaklandıklarını vurgulayan Özer, “Satış süreçlerinde sertifikasyon belgelerini alarak ilgili eğitimleri tamamlamış, deneyimli 3 satış müdürü ve 18 satış danışmanı olmak üzere 21 çalışanımızla hizmet veriyoruz. İsotlar Grup bünyesinde faaliyet gösteren sektörde lider marka olarak konumlandırılan Aykan’da, markalarımız adına yürüttüğümüz tüm süreçlerde kusursuz hizmet sunuyor, müşterilerimize hak ettiği değeri ve ilgiyi gösteriyoruz” şeklinde sözlerine devam ederken, maksimum müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarıyla değer ürettiklerini ifade etti.

“Türkiye’nin neresinde olursanız olun yanınızdayız”

“6.200 m² kapalı alanı ile İSO-9001 ve TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip günlük 110 adet araç giriş kapasitesiyle hizmet verdiğimiz Aykan Kayseri’de, 5 yıldız konforu yaşatmak üzere değer üreten donanımlı bir ekip sizleri bekliyor. Dünyanın lider markalarını temsil eden kurum olarak Aykan, 2020 yılında bünyesine D-Expert markası da katarak profesyonel ekspertiz uzmanlarının bir araya geldiği bağımsız, tarafsız ve profesyonel bakış açısıyla ekspertiz çalışmalarını yürütmeye devam ediyor.