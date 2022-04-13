Kurumsal Sürdürülebilirlik Anlayışı Karsan’a Yeni Bir Başarı Daha Getirdi!

Türkiye’nin öncü markası Karsan, sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında ivme kazanan çalışmalarının ardından Borsa İstanbul (BIST) Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer almaya hak kazandı. Karsan, kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin paylarının bulunduğu BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yerini alarak, bu alandaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

“55 yılı aşkın tecrübemizi, sürdürülebilir ulaşım çözümlerine aktarıyoruz”

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Karsan CEO’su Okan Baş, Karsan’ın yenilikçi ürünleri ve iş yapma anlayışıyla dünyanın önde gelen markaları arasında yer almayı hedeflediğini, tüm çalışmalarını da bu hedef kapsamında şekillendirdiğini söyledi. Okan Baş, “Karsan olarak 55 yılı aşkın tecrübemizi, toplumu geleceğe taşıyacak sürdürülebilir ulaşım çözümlerinin geliştirilmesine odaklıyoruz. Bu doğrultuda Türkiye’nin ilk elektrikli minibüsü e-JEST’i 2018’de geliştirmiş ve Avrupa ile buluşturmuştuk. Ardından 6 ay gibi kısa bir sürede elektrikli midibüs modelimiz e-ATAK’ı devreye almıştık. Geçtiğimiz yıl ise e-ATAK’ın hem sürücüsüz versiyonunu hem de 10, 12 ve 18 metre boyutlarındaki e-ATA model ailemizi lanse etmiştik. Son 5 yıldır geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz Karsan elektrikli ticari araçlarımızla sektördeki konumumuzu güçlendirirken, bir yandan da daha yeşil bir dünya için üretmeye devam ediyoruz. Karsan olarak, ilk kez katılmış olduğumuz Karbon Saydamlık Projesi (CDP - Carbon Disclosure Project) İklim Değişikliği Programı dahilinde aldığımız sektör ortalama notunun ardından şimdi de BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer almaya hak kazanarak yeni bir başarıya imza atmanın gururunu yaşıyoruz. İnovatif çözümlerimiz, elektrikli ve otonom araçlar alanındaki liderliğimizden aldığımız güçle; sürdürülebilirlik yolculuğuna emin adımlarla devam ediyoruz. Bu alanlarda başarımızı artırarak, insan odaklı, çevre dostu ve karlı iş modelimizle, gelecek risklerini yöneten, paydaşları için yüksek katma değer üreten bir dünya şirketi olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“Yüksek teknolojili çözümleri ile, dünyaca tanınan, iddialı bir marka olma yolunda ilerlerken, iklim değişikliği alanında yürüttüğümüz çalışmaların da sonucunu almak bizim için son derece önemli” ifadelerini kullanan Okan Baş, “Başarımızı artırdıkça, sürdürülebilir kalkınmaya olan pozitif katkımız da artacak” dedi.

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, 2014’te oluşturuldu!

Borsa İstanbul’da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin paylarının yer alacağı BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, 2014’te oluşturuldu. Kurumsal sürdürülebilirlik, uzun vadeli değer yaratmak amacıyla, çevresel, sosyal ve yönetişim konularında şirket faaliyetlerine ve karar mekanizmalarına uyarlanması ve bu konulardan kaynaklanabilecek risklerin yönetilmesini içeriyor.

Bir firmanın sürdürülebilirlik konusunda olumlu adımlar atabilmesi için; kurumsal yönetimin temel ilkeleri olan şeffaflık, adillik, hesap verebilirlik ve sorumluluğu tam anlamıyla benimseyip hayata geçirmesi gerekiyor. Yenilikçi ürünler geliştirmesi, üretim sırasında ve ürünlerinde doğayı daha az kirleten teknolojiler kullanması, çevreyi koruma bilincini firmanın tüm kademelerinde öncelikli hale getirmesi, çalışanların çalışma koşullarını gözetmesi, iyileştirmesi ve gerekli etik kuralları oluşturması, üretim ve işletme süreçlerinde enerji tasarrufuna gitmesi veya enerji verimliliğini artırması gibi konular da şirketin önemli sorumlulukları arasında yer alıyor.