Küresel çip krizi Bursa'yı da vurdu! Oyak Renault üretime ara veriyor

Otomotiv endüstrisi, elektronik bileşen eksikliğinden dolayı yıl başından bu yana küresel bir tedarik sorunuyla karşı karşıya. Dünyada birçok markanın üretiminde kesintiye yol açan kriz, Türk otomotiv sanayisinde de etkisini gösterdi.

Oyak Renault, Bursa'daki fabrikasında dünyadaki diğer markalar gibi çip tedariki sorunu yaşadığını açıkladı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Oyak Renault Genel Müdürü Dr. Antoine Aoun, söz konusu elektronik parçaların tedarikinde yaşanan küresel krizin Türkiye'ye de yansıdığını belirtti.

Aoun, "Yaşanan küresel kaynaklı elektronik bileşen tedarik sıkıntısı nedeniyle üretim programımızda değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Oyak Renault olarak 15-22 Mart 2021 tarihleri arasında üretime kısa bir ara vereceğiz. Tedarik sorununun üretime etkilerini azaltmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çevik ve esnek üretim kabiliyetimizle, dış kaynaklı krizlerin etkilerini en kısa sürede aşarak üç vardiyada çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Bursa’da üretilen modellerde en son teknolojileri kullandıklarını vurgulayan Aoun, "Yeni Clio, Clio E-tech ve Mégane Sedan'da ve mekanik fabrikamızda en son teknolojileri kullanıyoruz. Bu da fabrikamızı yüksek hacimli elektronik bileşenlere ihtiyaç duyan başlıca üretim tesislerinden biri haline getiriyor" ifadesini kullandı.

Aoun, verilecek aradan sonra üretime planlandığı gibi devam edeceklerini ve piyasadaki oluşabilecek durumlara göre planlarını tekrar revize edebileceklerini belirtti.

Renault Grubu'nun en yüksek kapasiteye sahip tesislerinden biri olarak faaliyetlerini sürdüren Oyak Renault, yıllık 378 bin otomobil ve 920 bin motor üretim hacmi ile birden fazla modeli bantlardan indiriyor. Şirket, Bursa'daki tesisinde Clio V, Clio IV ve Megane Sedan modellerini, ayrıca bu modellerde kullanılan motor ve mekanik aksamı üretip ihraç ediyor.

1 MİLYON ADET KAYIP YARATMASI BEKLENİYOR

Dünyada birçok markanın üretimini etkileyen çip tedarikindeki krizin, sektörde binlerce adetlik kayıp yaratması bekleniyor.

IHS Markit’in analizine göre, küresel otomotiv sektörünün çip tedarikinde yaşanan sıkıntı nedeniyle 2021'in ilk çeyreğinde 672 bin adet kayıp yaşayacağı öngörüldü. AutoForecast Solutions tarafından yapılan araştırmada ise, küresel otomotiv endüstrisinin çip tedariki nedeniyle yıl boyunca 964 bin adetlik kayıp yaşaması öngörülüyor.

Dünyada, Ford, Toyota, Fiat Chrysler Automobiles (FCA),Nissan, Honda, Volkswagen ve Daimler gibi şirketler, yaşanan çip krizi nedeniyle üretimlerinde kesintiye giden markalar arasında yer alıyor.