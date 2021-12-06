Kurdaki dalgalanma otomobil fiyatlarını vurdu

Kasım ayında aracını satmayı düşünen otomobil sahipleri, piyasadaki dalgalanmalardan dolayı aracını satıp satmamak konusunda kararsız kaldı. Kur seviyelerindeki yükseliş ile sıfır km. araç fiyatlarının da artmasıyla birlikte ikinci el araçların fiyatının da artacağını düşünen tüketiciler araçlarını ilandan çekti. arabam.com’da 50.000 TL-100.000 TL aralığındaki ve 100.000 TL-150.000 TL aralığındaki araç ilan sayısında ortalama %5 azalma yaşanması otomobilini satmayı düşünen tüketicinin, değerinin artabileceği düşüncesi ile aracının satışını şu an beklettiğini gösteriyor. 350.000 TL ve üzerindeki araç ilan sayıları ise %6,3 oranında arttı. Kurdaki artışın otomobil fiyatlarına yansıdığını ve sektörü etkilediğini söylemek mümkün.

Türkiye’nin önde gelen 2.el otomobil ilan platformu arabam.com , geçtiğimiz kasım ayının ilan verilerini derleyerek, otomotiv pazarına katkı sağlayacak istatistikleri paylaştı. Kasım boyunca en çok ilan verilen 5 kategori, 10 marka, 10 otomobil modeli ve yılı, 10 arazi/SUV/Pick-up modeli, yakıt türleri, vites türleri, motor hacimleri, km. değerleri gibi temel verilere göre kategorize edilmiş ikinci el arabam.com analizi şöyle:

En Çok İlan Verilen Kategoriler

arabam.com’daki ilanların %69’unu otomobiller oluşturuyor. Otomobilleri hafif ticari araçlar, arazi araçları, ticari araçlar ve motosikletler izliyor. Traktör ve tarım iş makinaları gibi ilanlar ise %2’lik dilimde yer alıyor.

En Çok İlan Verilen 10 Marka

arabam.com’da verilen ilanlarda zirveyi Fiat ve Renault paylaşıyor. Bu markaları sırasıyla Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve Honda izliyor.

En Çok Tercih Edilen Otomobil Modelleri

İlanlara model özelinde bakıldığında kasım ayında en çok ilan verilen otomobil modelleri Clio, Astra ve Megane oldu. Bu üç modeli ise sırasıyla Focus, Passat ve Corolla takip ediyor.

Arazi, SUV ve Pick-Up Kasa Tiplerinde, Markaların Kasım Ayı Oranları

arabam.com`da yayınlanan 2.el Arazi/SUV/Pick-up ilanlarının oransal olarak değerlendirmesine bakıldığında en yüksek ilan sayısı, %18 ile Nissan Qashqai’nin oldu. Bu aracı sırasıyla Dacia Duster, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan, Hyundai Tucson, Peugeot 3008 izliyor.

Kasım Ayında En Çok 2016, 2017 ve 2012 Model Araç İlanları Verildi

arabam.com’da kasım ayında en fazla ilan verilen araçlar, %7,3 oranı ile 2016 yılına ait modeller oldu. Bunu sırasıyla 2017 ve 2012 model araçlar takip etti. 2000 yılı ve öncesine ait araçlar ise ilanların %14,1’ini oluşturuyor.

Motor Hacmine Göre İlanların Dağılımı

Motor hacmi arttıkça yakıt tüketimi ve MTV miktarları da arttığı için 1.6 altındaki motorların 2.el araç alımında ideal olduğu gözlemleniyor. Diğer aylarda olduğu gibi 1.2 – 1.4 arası ve 1.4-1.6 arası motor hacimlerine sahip araç ilanları liderliklerini korumaya devam ediyor. 1.2-1.4 arası motor hacmine sahip araçların ilan oranı %28, 1.4 – 1.6 arası motor hacmine sahip araçlar ise ilanların %53’ünü oluşturuyor. 2001 cm3 ve üzeri motor hacmine sahip ilanların oranı ise %4’te kaldı.

İlanların Fiyat Aralığına Göre Dağılımı

İlanlar içinde en yüksek payı kasım ayında %20,7 oran ile 50.000 TL - 100 .000 TL aralığındaki araçlar alıyor ancak 2021 yılı içerisinde 50.000 TL-100.000 TL aralığındaki araç ilan oranları ilk kez düşüş yaşadı. Geçtiğimiz aylara göre bu fiyat aralığındaki araç ilan oranları %6,5 düştü.

100.00 TL - 150.000 TL aralığındaki araçlar ise kasım ayında ilanların %20,1’ini oluşturuyor. 350.000 TL ve üzerindeki araç ilan oranları ise %6,3 oranında artış göstermiş durumda. Araç fiyatlarındaki yükselişin etkileri görünüyor.

İlanların Vites Tipine Göre Dağılımı

Şanzıman tipine göre ilanların dağılımında en büyük payın düz vitesli araçlarda olduğu görülüyor. Kasım ayında düz vitesli araçlar ilanların %66’sını oluşturuyor, yarı otomatik vitesli araçlar da ilanların %17’sini oluşturuyor. Otomatik vitesli araçların ise ilan oranı %18.

Kasım Ayında İlanların Yakıt Tipine Göre Dağılımı

arabam.com ilanları yakıt tipine göre incelendiğinde, dizel araçların kasım ayında ilan oranı %55,21 oldu. LPG’li araçlar %24,68 oranı ile ikinci sırada yer alıyor. Benzinli araçlar ise ilanların %19,98’ini oluşturuyor. Benzinli araçları sırasıyla elektrikli ve hibrit araçlar izliyor.

200 Bin – 300 Bin km. Aralığındaki Araçlarda Yoğunluk Devam Ediyor

İkinci el piyasasında kasım ayında ilanlar en çok 200.000 km.- 300.000 km. arasındaki araçlar için verildi. Uygun fiyatlı, yüksek kilometreli araçlar için ilan verilmeye devam ediliyor. 50.000 km. – 100.000 km. aralığındaki ilan oranları ise %14.