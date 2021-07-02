KURBAN BAYRAMI İLE BİRLİKTE İKİNCİ EL OTOMOBİL TALEBİNDE ARTIŞ BEKLENİYOR

Türkiye’nin önde gelen 2.el otomobil ilan platformu arabam.com, geçtiğimiz haziran ayının ilan verilerini derleyerek, otomotiv pazarına ışık tutacak istatistikleri paylaştı. Haziran ayında en çok ilan “otomobiller” için ve 50.000 TL – 100.000 TL ile 100.000 TL – 150.000 TL aralığındaki fiyatı daha makul sayılabilecek araçlar için verilmiş durumda.

Haziran boyunca en çok ilan verilen 5 kategori, 10 marka, 10 otomobil modeli ve yılı, 10 arazi/SUV/Pick-up modeli, yakıt türleri, vites türleri, motor hacimleri, km. değerleri gibi temel verilere göre kategorize edilmiş ikinci el arabam.com analizi şöyle:

En Çok İlan Verilen Kategoriler

arabam.com’daki ilanların %71’ini otomobiller oluşturuyor. Otomobilleri hafif ticari araçlar, arazi araçları, ticari araçlar ve motosikletler izliyor. Traktör ve tarım iş makinaları gibi ilanlar ise %2’lik dilimde yer alıyor.

En Çok İlan Verilen 10 Marka

Renault, uzun zamandır olduğu gibi haziran ayında da %20 ile birinciliğini koruyor. Fiat ise %18 ile ikinci sırada. Fiat markasını sırasıyla Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve Honda izliyor.



Clio, Astra ve Megane En Çok Tercih Edilen Otomobil Modelleri

İlanlara model özelinde bakıldığında haziran ayında en çok ilan verilen otomobil modelleri Clio, Astra ve Megane oldu. Bu üç modeli ise sırasıyla Focus, Passat ve Corolla takip ediyor.

Arazi, SUV ve Pick-Up Kasa Tiplerinde, Markaların Haziran Ayı Oranları

arabam.com`da yayınlanan 2.el Arazi/SUV/Pick-up ilanlarının oransal olarak değerlendirmesine bakıldığında en yüksek ilan sayısı, %2 ile Nissan Qashqai’nin oldu. Bu aracı sırasıyla Dacia Duster, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan, Hyundai Tucson, Peugeot 3008 izliyor.

Haziran Ayında En Çok 2017, 2016, 2012 ve 2015 Model Araç İlanları Verildi

arabam.com’da haziran ayında en fazla ilan verilen araçlar, %7,7 oranı ile 2017 ve 2016 yıllarına ait modeller oldu. Bunu sırasıyla 2012 ve 2015 model araçlar takip etti. 2000 yılı ve öncesine ait araçlar ise ilanların %13,4’ünü oluşturuyor. 2010 ve öncesi yıllara ait araçların ilan sayılarında büyük değişiklik gözlenmiyor, yaşı daha genç olan araçların ilan sayılarında ise küçük artışlar gözlemlendi. İlanların model yılına göre oranları aşağıdaki gibi:

Motor Hacmine Göre İlanların Dağılımı

Motor hacmi arttıkça yakıt tüketimi ve MTV miktarları da arttığı için 1.6 altındaki motorların 2.el araç alımında ideal olduğu gözlemleniyor. Diğer aylarda olduğu gibi 1.2 – 1.4 arası ve 1.4-1.6 arası motor hacimlerine sahip araç ilanları liderliklerini korumaya devam ediyor. 1.2-1.4 arası motor hacmine sahip araçların ilan oranı %29, 1.4 – 1.6 arası motor hacmine sahip araçlar ise ilanların %54’ünü oluşturuyor. 2001 cm3 ve üzeri motor hacmine sahip ilanların oranı ise %4’te kaldı.

İlanların Fiyat Aralığına Göre Dağılımı

İlanlar içinde en yüksek payı haziran ayında 50.000 TL - 100 .000 TL aralığındaki araçlar alıyor. 100.00 TL - 150.000 TL aralığındaki araçlarda ise haziran ayında ilanların %26,2’sini oluşturuyor.

Haziran Ayında Düz Vitesli Araçların İlan Sayılarında Düşüş Yaşandı

Şanzıman tipine göre ilanların dağılımında en büyük payın düz vitesli araçlarda olduğu görülüyor. Düz vitesli araçlar mayıs ayında ilanların %68’ini oluşturuyordu, haziran ayında bu oran %66’ya geriledi. Yarı otomatik vitesli araçlar ise ilanların %17’sini oluşturarak %1 oranında artış gösterdi. Otomatik vitesli araçların ilan oranı ise %16 olarak devam ediyor. Haziran ayı ilanlarının şanzıman tipine göre dağılımı aşağıdaki gibi:

Dizel ve Benzinli Araçlar Daha Çok Tercih Ediliyor

arabam.com ilanları yakıt tipine göre incelendiğinde, benzinli araçların haziran ayında ilan oranı %19,25 oldu. Dizel motorlu araçlar ise %55,54 oranı ile birinciliği kaptırmıyor. Benzinli araçları sırasıyla LPG, elektrikli ve hibrit araçlar oluşturuyor.

200 Bin – 300 Bin km. Aralığındaki Araçlarda Yoğunluk Devam Ediyor

İkinci el ilan piyasasında mayıs ayında olduğu gibi haziran ayında da en çok 200.000 km.- 300.000 km. arasındaki araçlar için ilan verildi. Uygun fiyatlı, yüksek kilometreli araçlar için de ilan verilmeye devam ediyor. 50.000 – 100.000 km. aralığındaki ilan oranları ise %17.