‘KÜÇÜK’ ARAÇLAR İHRACATTA ‘BÜYÜK’ İŞ ÇIKARDI

Pandemi tedbirleri, uluslararası ticarette hem aksamalara hem de değişikliklere yol açtı. Ülkelerin uyguladıkları kısıtlamalar sınır kapılarında tır kuyruklarını, hava trafiğinde ise düzensizlikleri beraberinde getirdi. Dış ticarette zaten azalan siparişlerin zamanında teslim edilebilmesi büyük önem taşıyor. İhracatçı ve ithalatçılar bu engelleri minivan taşımacılık seçeneğiyle aşmaya çalışıyor.

Intermax Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Çelikel, pandeminin uluslararası lojistik operasyonlarında alışılagelmiş düzende ciddi değişikliklere neden olduğunu vurguladı. Tüm dünyada uygulanan kısıtlamalar, gümrüklerdeki yoğunluk ve hava trafiğindeki düzensizliklere dikkati çeken Çelikel, dış ticaret firmalarının 1.300 kiloya kadar acil yükleri için minivan taşımacılığına artık çok daha fazla ilgi gösterdiğini söyledi.

“Minivan hizmeti ihracatçıya can simidi oldu”

Minivan taşımalarının pandemi döneminde ihracatı ayakta tutan etkenlerden biri olduğunu dile getiren Çelikel, “Dış ticarette minivan taşımacılığı, pazar kaybının önüne geçilmesi açısından ihracatçımız için de adeta bir can simidi haline geldi. Bu küçük araçlar ihracatta büyük iş çıkardı.” dedi.

Çelikel, minivan araçlarla sınır kapılarındaki yoğunluğa takılmadan Avrupa ülkelerine ulaşılabildiğinin altını çizerek, “Bu araçların 1.300 kiloya kadar yük kapasitesi var. Özellikle aciliyet arz eden parça yükleri olan ihracatçı ve ithalatçılarımız bu hizmeti daha fazla tercih ediyor. Minivan servislerimize talep geçtiğimiz yıl yüzde 80 arttı.” diye konuştu.

Uçaktan hızlı teslimat imkânı

Avrupa ile Türkiye arasındaki taşımalarda minivan operasyonlarının çoğu kez havayolundan da hızlı olabildiğini belirten Çelikel, “Havaalanında uçağa yükleme, boşaltma, ardından transfer aracı bekleme gibi zaman kaybına neden olan süreçler, teslimatı bazen 2 güne çıkarabiliyor. Minivan ile taşıma süresi ise Türkiye’ye en yakın Avrupa ülkelerine 24 saate kadar düşebiliyor. Almanya, Hollanda, Belçika, İtalya, İspanya ve Polonya başta olmak üzere bütün Avrupa’ya 48-72 saat içerisinde kapıdan kapıya teslimat yapabiliyoruz.” bilgilerini paylaştı.

“Minivan ihtiyacı yeni yılda da sürecek”

Çelikel, uluslararası taşımacılıkta minivan araçlara talebin önümüzdeki yıl boyunca devam edeceğini söyleyerek, “Minivan ihtiyacı yeni yılda da sürecek. Pandemi etkilerinin azalmasıyla dış ticarette ciddi bir toparlanma bekleniyor. Dolayısıyla ithal ve ihraç mallarının teslimatındaki gecikmeleri aşmak için minivan seferleri önemli bir alternatif olmayı sürdürecek.” öngörüsünde de bulundu.