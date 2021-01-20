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Korando ve Musso Grand’a özel 150 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz fırsatı

Şahsuvaroğlu Otomotiv’in Türkiye’deki tek temsilcisi olduğu Güney Koreli SsangYong, yeni yıla dev kampanya ile başladı. Kampanya kapsamında, 2020’de “ODD Gladyatörleri Ödülleri”nden “Yılın En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası” ödülünü alan Korando ile 2019’da “Yılın En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası” ödülünü alan Musso Grand’da 150.000TL’ye yüzde 0 faizle 12 ay vade fırsatı sunuluyor. Kampanya, 31 Ocak tarihine kadar sürecek.

Otovitrin 20.01.2021, 10:05
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Korando ve Musso Grand’a özel 150 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz fırsatı

Güney Koreli SsangYong, ödüllü modellerine özel uyguladığı dev kampanyasıyla yıla hızlı başladı. 2007’den bu yana Türkiye’de Şahsuvaroğlu Otomotiv tarafından temsil edilen marka, 2019 ve 2020’de Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından “Yılın En hızlı Büyüyen Otomobil Markası” seçilen yeni Korando ve Musso Grand’da uyguladığı kampanya ile 150.000TL’ye yüzde 0 faizle 12 ay vade fırsatı yaratıyor. Sahip olduğu yüksek güvenlik teknolojisiyle “SUV tahtının kralı” olarak tanımlanan yeni Korando, 325.000TL’den, markanın pick-up modellerinin 4’üncü kuşak temsilcisi Musso Grand ise 

265.000TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Korando ve Musso Grand’ın tüm modellerinde geçerli olan kampanya, bu ayın sonuna kadar sürecek.

“SUV tahtının kralı”

“SUV tahtının kralı” olarak gösterilen yeni Korando, 2019 yılı EURO NCAP verilerine göre, Avrupa’da en güvenli aile araçları sıralamasında yüksek puan alan modeller arasında yer alıyor. Yeni Korando, 2019 yılı EURO NCAP çarpışma testinden sınıfında en güvenli otomobil seçilerek, 5 yıldız alan tek SUV olma unvanını taşıyor. Can güvenliğinin bir opsiyon olarak değil bir standart olarak uygulandığı Korando, otonom sürüş tekniklerinde çevresini algılayarak hiçbir şekilde insan müdahalesi olmadan hareket edebilen sürüş teknolojisiyle farkını hissettiriyor. 

Konfor ve verimlilik arasındaki mükemmel bir denge sunan Korando, sahip olduğu yenilikçi güvenlik sistemleri ile sürücü güvenliğini zirveye çıkarıyor. Otomotiv sektöründe şimdiye kadar uygulanan en gelişmiş teknolojiye sahip olan Korando, bu yönüyle güvenli sürüşü destekleyen alanında öncü bir yaklaşım sunuyor. 

Teknolojiden gelen güvenli mükemmellik

•    Cep telefonu ile senkronize edilen akıllı teknoloji 

•    Geri görüş kamerası ile 360 derece görünüm 

•    10.25” Hayalet Kadran ile tam dijital merkezi gösterge

•    DEEP CONTROL teknolojileri ile kusursuz güvenlik

•    AEBS: Bağımsız Acil Fren Sistemi ile çarpışma riski yok

•    LDW: Şeritten Çıkış Uyarısı ile şeritten çıkış yok

•    LKA: Şerit Koruma Asistanı ile elektrikli direksiyon sistemi

•    HBA: Uzun Far Asistanı ile farkar arası otomatik geçiş

•    SDA: Emniyetli Mesafe Uyarısı ile hız ve mesafe takibi

•    DAA: Sürücü Yorgunluk Uyarısı ile mola zamanı bildirimi

•    HSA: Yokuş Kalkış Sistemi ile fren basıncı koruması

•    ARP: Aktif Devrilme Önleyici ile virajlarda otomatik fren ayarı

•    HDC: Yokuş İniş Kontrolü ile güvenli inişler 

•    ESS: Acil Durum Dörtlü Flaşör ile ani frenlerde araç uyarı sistemi 

•    Otomatik Normal, Spor veya Kış sürüş seçimi  

En gelişmiş pick-up

Şimdiye kadar üretilen en gelişmiş pick-up olarak gösterilen Musso Grand, sahip olduğu yüksek güvenlik duvarı ile dikkatleri üzerine çekiyor. SsangYong’un pick-up modellerinin 4’üncü kuşak temsilcisi Musso Grand, yüzde 79,2 si yüksek yoğunluklu ve gerilimli çelikten oluşan şasi ve yüksek güvenlikli 4 katman şasesi ile gövde sessizliğinin yanı sıra araç kabininde, otomobil konforunda sessizlik sağlıyor. 1441 lt ile sınıfının en geniş arka bagajının bulunduğu Musso Grand’ta bagaj havuzu, standart olarak sunuluyor. 

Dış tasarımında kaslı ve dinamik bir görünüme sahip olan Musso Grand, bu yönüyle kullanıcılarına benzersiz bir kimlik oluşturuyor. Yan tasarımındaki hacimli ve karakteristik çizgi; sağlam, estetik ve dinamik bir görünüm sunuyor. Dikiz aynalarına entegre edilmiş LED sinyaller ve zemin aydınlatma özelliği güvenli bir sürüş deneyimi sunarken, tozların kolayca temizlenebilmesine olanak sağlayan kapı eşikleri de kullanım kolaylığı getiriyor. İç tasarımında ergonomik ve geniş, 27 derecelik sırt eğimine sahip arka koltukları ile hem önde hem de arkada seyahat edenlere oldukça ferah ve rahat bir alan sağlıyor.

Ayrıca, ayarlanabilir 4X4 kontrol düğmesi ile zorlu yol şartlarında konforlu bir sürüş sunuyor. Önde çift salıncak helezon yaylı süspansiyonu, arkada ise 5 noktadan bağlantılı bağımsız süspansiyon sistemi ile kullanıcılarına tam anlamıyla binek otomobil konforu sağlıyor. Türkiye’de 181 beygir güç üreten 2.2 dizel motora sahip; 4x2 manuel ve otomatik, 4x4 otomatik şanzıman seçenekleri ile satışa sunuluyor. 

Gücünü ergonomiden alan yüksek teknoloji

•    Ergonomik gösterge ve kontrol düğmeleri tasarımı

•    Cep telefonu ile senkronize edilen akıllı teknoloji 

•    8 inç Multimedya Sistem

•    3.5 inç LCD ekranlı yol bilgisayarı

•    ESP: Elektronik Denge Programı

•    HDC: Yokuş İniş Kontrol sistemi 

•    HSA: Yokuş Kalkış Sistemi 

•    EBD: Elektronik Fren Kuvvet Dağılımı

•    ESS: Acil Duruş Sinyali

•    TCS: Çekiş Kontrol Sistemi 

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