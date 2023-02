Kontur Turizm, Mercedes-Benz Türk’ten 5 adet Mercedes-Benz Tourismo 16 2+1’i teslim aldı

Şehirler arası yolcu taşımacılığı alanında Türkiye’nin köklü kuruluşlarından Kontur Turizm, hizmet kalitesini sürekli iyileştirme prensibi doğrultusunda araç yatırımlarına devam ediyor. 1982 yılından beri Konya merkezli faaliyet gösteren şirket, 5 adet Mercedes-Benz Tourismo 16 2+1’i araç parkına ekleyerek önemli bir yatırımı daha hayata geçirdi.

Mercedes-Benz Türk bayisi Merkon Konya tarafından satış işlemleri yapılan araçlar için 2 Şubat 2023 tarihinde Mercedes-Benz Türk Otobüs Teslimat Holü’nde bir tören gerçekleştirildi. Düzenlenen törende araçlar; Mercedes-Benz Türk Otobüs Filo Satış Grup Müdürü Burak Batumlu, Mercedes-Benz Türk Otobüs Satış Operasyonları Grup Müdürü Özgür Taşgın, Mercedes-Benz Türk Otobüs Filo Satış Koordinatörü Can Okumuş ve Merkon Konya Otobüs Satış Müdürü Cezmi Ağırtaş tarafından, Kontur Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Veli Karakuş ve Kontur Turizm Genel Müdürü Ertuğrul Sarıhan’a teslim edildi.

Kontur Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Veli Karakuş, teslimat töreninde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “İstanbul, İzmir, Konya, Adana ve Antalya başta olmak üzere onlarca ilde konforlu ve güvenli bir şekilde müşterilerimizin ulaşım ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. Müşteri memnuniyeti seviyesini en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen bir firma olarak, filomuzu son teknolojiye sahip araçlarla donatmaya devam ediyoruz. 25 yılı aşkın süredir iş ortağımız olan Mercedes-Benz Türk tarafından üretilen araçlar konusunda bugüne kadar hem müşterilerimiz hem de personelimizden hep olumlu tepkiler aldık. Tüm bunların ışığında yeni yatırımızda da Mercedes-Benz markasını gönül rahatlığıyla tercih ettik. Teslim aldığımız 2+1 koltuk düzenine sahip 5 adet Mercedes-Benz Tourismo 16 ile geleceğe sağlam adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Bu önemli yatırımın hayata geçirilmesinde katkısı olan her iki şirketin değerli yönetici ve çalışanlarına teşekkür ediyorum.”

Merkon Konya Otobüs Satış Müdürü Cezmi Ağırtaş ise, “Mercedes-Benz Türk’ün önde gelen iş ortaklarından biri olan Kontur Turizm, yeni yatırımıyla birlikte filosundaki yıldızlı araç sayısını 40’a ulaştırdı. Kontur Turizm’in özel talebi doğrultusunda Hoşdere Otobüs Fabrikamızda lila, turuncu, yeşil, kırmızı ve gri renklerde üretilen araçların özel renkleri ile yollarda dikkat çekeceğine inanıyorum. Şehirler arası yolcu taşımacılığı sektörünün yıldızlarından olan Mercedes-Benz Tourismo, Kontur Turizm’in modern filosunun gücüne güç katacak. Her iki firma arasındaki bağların gelecek yıllarda daha da güçlenerek süreceğine yürekten inanıyorum” dedi.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Filo Satış Grup Müdürü Burak Batumlu da şunları söyledi: "Şehirler arası yolcu taşımacılığı sektörünün ülkemizdeki köklü temsilcilerinden Kontur Turizm, yapılan geliştirmelerle her gün çıtayı daha yukarı taşıyan Mercedes-Benz Tourismo model araçlarımızla müşterilerini daha konforlu ve daha güvenli bir şekilde taşıma olanağına sahip olacak. Araçlarımızın sahip olduğu düşük işletim maliyetleri ve uzun bakım aralıklarının da Kontur Turizm’e önemli katkıları olacağına inanıyorum. Mercedes-Benz Türk olarak, birçok önemli teslimata imza attığımız 2022 yılının ardından 2023’te de teslimatlarımıza hız kesmeden devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Markamıza olan güven ve araçlarımıza karşı gösterilen bu yoğun ilgi sorumluluğumuzu her geçen gün artırıyor. Biz de bu güvene layık olabilmek için Hoşdere Otobüs Fabrikamızda ürettiğimiz araçların yanı sıra satış öncesi ve satış sonrası yenilikçi hizmetlerimizle de fark yaratmaya devam edeceğiz. Kontur Turizm’in 5 adetlik Mercedes-Benz Tourismo 16 2+1 yatırımının her iki şirkete ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”