Kontur Turizm, 3 adet Mercedes-Benz Tourismo siparişinin ilk 2 aracını teslim aldı

Şehirler arası otobüs pazarının lideri Mercedes-Benz Türk, Kontur Turizm’e 3 adet Tourismo teslimatı gerçekleştirmeyi planlıyor.

3 adetlik teslimatın başlangıcı olan Powershift otomatik şanzımanlı ve aktif filtre yazılımı ile donatılmış olan 2 adet Mercedes-Benz Tourismo 16 2+1 teslimatı, 27 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Hizmet kalitesini ve standartlarını artırmayı hedefleyen Kontur Turizm, filosuna eklediği Tourismo’lar ile bunun ilk adımını atıyor.

Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş kredi desteğiyle Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Bayraktarlar Merkon Konya tarafından yapılan satışın ardından 27 Ekim günü gerçekleştirilen törende; Kontur Turizm Genel Müdürü Ertuğrul Sarıhan, Kontur Turizm Yönetim Kurulu Üyeleri Atilla Karakuş ve Timuçin Karakuş araçlarını; Mercedes-Benz Türk Otobüs Satış Operasyonları Grup Müdürü Özgür Taşgın, Bayraktarlar Merkon Konya Genel Müdürü Mehmet Akyol ve Otobüs Satış Müdürü Cezmi Ağırtaş’tan teslim aldı.

Yeni otobüsler son teknolojiyle donatıldı, müşteri konforuna odaklanıldı

İnsanların en güvenli ve konforlu seyahat deneyimi yaşamalarını odağına ve önceliğine koyan Mercedes-Benz Türk, 2021 yılında otobüslerinde sunduğu yenilikler ile seyahatlerdeki “Yeni Standartları” belirliyor.

Yeni Standartlar 3 ana başlık altında özetleniyor:

1. Yeni Güvenlik Standartları

2. Yeni Konfor Standartları

3. Yeni Ekonomik Sürüş Standartları

1. Yeni Güvenlik Standartları

Dönüş Asistanı (Side Guard Assist): Otobüslerin sağa dönüşlerinde ve sürüş sırasında, hem sürücünün hem yayaların hem de diğer sürücülerin güvenliğine katkı sağlayan bu donanım sayesinde; daha güvenli sollamalar, kalkışlarda ve düşük hızlı sürüşlerde kaza riskinin azaltılması ve trafik ışıklarında bekleyen yaya ve araçların daha iyi algılanması sağlanıyor.

Dikkat Asistanı (Attention Assist): Dinlenmeden sürüş yapan sürücülerin uyarılmasıyla birlikte sürüş güvenliğinin arttırılmasının amaçlandığı bu donanım, 60 km/s’nin üzerinde seyredilirken sürücü davranışlarını izliyor ve dikkatsiz sürücü davranışlarında, görsel ve titreşimli uyarı ile sürücünün mola vermesini öneriyor.

Dönüş Farı: Artırılmış dönüş güvenliği sağlayan yeni farlar, 40 km/s’den düşük hızlarda veya sinyal aktif hale geldiğinde devreye giriyor. Bu anlarda sis farları dönüş farı özelliğine geçiyor. Aydınlatma etkisi arttırılırken, sürücü güvenle ve pratik şekilde manevra yapabiliyor.

Dur & Kalk Asistanı (Stop & Go): Otonom sürüşe gidilen yoldaki aşamalardan biri olarak nitelendirilebilecek bu donanım sürüş konforuna ve güvenliğe katkı sağlıyor. Araç, iki saniyeden daha kısa süre hareketsiz kaldığında otomatik olarak yeniden hareket edebiliyor. Hareketsiz kalma süresi iki saniyeyi geçtiğindeyse sürücü gaz pedalına veya direksiyondaki fonksiyon tuşuna bastığı taktirde sürüş yeniden başlatılıyor.

Mercedes-Benz otobüslerinde bu donanımlara ek olarak; yan dikiz aynalarında renkli LED ışıklarla görsel uyarı veren Park Sensörü/Asistanı ile istenmeyen ileri-geri kaymaları önleyen, kalkış ve manevra yapmayı daha rahat hale getiren Yokuş Kalkış Desteği de standart olarak sunuluyor.

2021 yılı itibarıyla üretilen tüm Mercedes-Benz şehirler arası otobüslerde, Covid-19 salgınına karşı yeni antiviral etkili yüksek performanslı partikül filtreleri standart olarak sunulurken, yeni iklimlendirme sistemi de opsiyonel olarak sunuluyor. Yeni iklimlendirme sistemi sayesinde otobüslerin içindeki hava, her iki dakikada bir tamamen değiştirilebiliyor. Yeni otobüs siparişleri haricinde mevcut otobüslere de eklenebilen bu donanımlar sayesinde daha güvenli ve huzurlu yolculuklar yapılabiliyor. Yeni donanımlar, Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs AR-GE Merkezi’nin Almanya’daki ekipler ile ortak çalışması sonucunda geliştirildi. Yolcu otobüsü klima kontrolü için yazılım güncellemeleri mevcut olup, temiz hava oranı bu sayede daha da artırılabiliyor. Klimanın bu ek temiz hava içeriği, sürücüler ve yolcular için enfeksiyon riskini kanıtlanabilir şekilde azaltıyor. Çok katmanlı, aşamalı olarak yapılandırılmış yüksek performanslı partikül filtreleri de ayrıca bir antiviral işlevsel katmana sahip. Aktif filtreler; tavan kliması, sirkülasyon hava filtreleri ve ön kutu kliması için kullanılabiliyor. Şehirler arası ve şehir içi otobüsler için uygun olan aktif filtreler isteğe bağlı olarak mevcut araçlara da uygulanabiliyor. Aktif filtre ile donatılmış araçlar, yolcu kapılarında yolcunun görebileceği bir çıkartma ile de işaretleniyor.

2. Yeni Konfor Standartları

Pazardan gelen taleplere göre yeni donanımlar geliştiren Mercedes-Benz, 2021 yılıyla beraber global ürünlerine lokal ihtiyaçlara uyarlayarak, sadece yolcular için değil, otobüs içindeki herkese daha fazla konfor donanımı sunuyor.

Tüm yolcu koltuklarında USB üniteleri standart olarak sunularak otobüs sektöründe bir ilke imza atılırken, yolculardan gelen geri bildirimler sonrasında her koltuk sırası için sunulan USB’lerden akıllı telefon, tablet vb. aletler şarj edilebiliyor. Otobüslerin elektrik altyapısıyla uyumlu fabrikasyon USB’ler sayesinde araçların güvenlik ve konfor seviyesi artıyor. Çiftli koltuklarda çift USB girişleri koltuk ortalarında yer alırken, 2+1 koltuklarda USB girişleri yan duvara konumlandırılıyor. USB girişlerinde ayrıca aydınlatma da sunularak gece yolculuklarında kolay erişim imkânı sağlanıyor.

2+1 koltuk düzeninde yeni bir Mercedes-Benz otobüs tercih edecek işletmeler için sunulan yeni koltuk ray sistemi sayesinde koltukların yeniden konumlandırılması kolaylaşıyor ve değer kayıplarının önlenmesi amaçlanıyor.

3. Yeni Ekonomik Sürüş Standartları

Yeni ekonomik sürüş paketi ile beraber sektöre yeni bir standart getiren Mercedes-Benz otobüsleri; öngörülü sürüş sistemi, otomatik karoser indirme, lastik basınç izleme ve Eko sürüş asistanı aracılığıyla yüzde 4+’a varan oranda yakıt tasarrufu sağlıyor. Powershift otomatik şanzıman bu yeni ekonomik sürüş paketinde standart olarak sunuluyor. MB GO 250-8 Powershift 8 ileri 1 geri oranlı otomatikleştirilmiş bir şanzıman sistemi olarak çalışıyor. Hızlı ve optimum vites geçişleri ile yakıt tüketimini azaltan şanzıman sayesinde debriyaj pedalı da ortadan kalkıyor. Yeni şanzıman ile beraber sürücünün sürüş kondisyonu artıyor ve böylece trafik emniyetine daha fazla katkı sağlanabiliyor.

Öngörülü Sürüş Sistemi (PPC) sayesinde Mercedes-Benz, yakıt ekonomisi ve konfor sunuyor. Avrupa ve Türkiye otoyollarının yüzde 95’ini kapsayan dijital yol haritaları ve GPS bilgileri kullanılarak, vites değişim zamanları ile vites seçimlerinde optimizasyon sağlayan sistem, yakıt tasarrufuna katkıda bulunuyor.

Öngörülü Sürüş Sistemi, hız sabitleme sisteminde kaydedilen hızın belirli bir tolerans değerinde üzerine çıkabiliyor veya altına inebiliyor. Bu sistem tüm fonksiyonlarıyla kullanıldığında sadece yakıt tasarrufu sağlamakla kalmıyor aynı zamanda sürücünün yükünü de hafifletiyor.

Otomatik karoser indirme özelliği ile araç 80 km/s hıza ulaştığında 20 mm alçalan karoser sayesinde hava sürtünmesinde avantaj sağlanıyor. Yakıt tüketimine olumlu anlamda etki eden bu sistem otomatik olarak çalışıyor. Aracın hızı 60 km/s’nin altına yeniden indiğinde gövde bu sefer 20 mm yükselerek standart konumuna geliyor. Otomatik karoser indirme sistemi ekonomi, çevre ve güvenlik alanlarında önemli katkı sağlıyor.