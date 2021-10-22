Kontrolmatik Teknoloji, ekim ayında yaklaşık 96 milyon dolar büyüklüğünde üç yeni proje aldı

Kontrolmatik Teknoloji;

Bursa ili Orhaneli İlçesinde kurulacak olan Gümüşpınar Ferrokrom TM dahilinde trafo merkezinin elektrik işleri ve enerji iletim hattının yapım işleri projesini üstlenerek proje kapsamında 2 milyon 400 bin dolar+KDV tutarında sözleşme imzaladı,

Irak Kalar çelik fabrikası trafo merkezi yapımı için 4 milyon 150 bin dolar tutarında sözleşme imzaladı,

Kontrolmatik & Gentes Ortak Girişimi'nin, Rusya Federasyonu Moskova oblastı 'Mini Termal Power Plant Zaraisk-1&2' projesine vermiş olduğu 6.480.000.000 Ruble (yaklaşık 90 Milyon Dolar) tutarındaki teklif kabul edilmiş ve sözleşme aşamasına geçilmiştir.

Gerçekleştirdiği projeler ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kontrolmatik Genel Müdürü Osman Şahin Köşker; “Söz konusu üç proje ile ekim ayında yaklaşık 96 milyon dolarlık iş almış olduk. Hedef pazarlarımız arasında yer alan Kuzey Afrika, Sahra Altı Afrika, Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetler’de varlığımızı sürdürmek ve bilinirliğimizi arttırmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu yılki hedeflerimiz arasında; imza attığımız işleri başarıyla sonuçlandırmak, ürün ve hizmet kalitemizi arttırarak müşterilerimizin ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılamak, hizmet verdiğimiz coğrafyalara yeni sektörler eklemek, iş yaptığımız sektörlerdeki yeni teknolojileri takip etmek, şirketimizdeki teknoloji yoğunluğunu arttırmaya çalışmak ve mevcut ciromuzu yukarı taşımak yer alıyor.” dedi.

“Bölgenin öncü şirketi olarak ilerleyen zamanlarda adımızdan çokça söz ettirmeyi hedefliyoruz.”

Kontrolmatik Teknoloji’nin gelecek hedeflerine de değinen Köşker; “Kontrolmatik olarak büyümeyi hem bu yıl hem önümüzdeki yıl sürdürmek istiyoruz. Kontrolmatik olarak Enerji Depolama, Koloboratif Robot , Dijital Dönüşüm, Dijital Fabrika, Nesnelerin İnterneti, IoT gibi konularda ülkemizin ve bölgenin öncü şirketi olarak ilerleyen zamanlarda adımızdan çokça söz ettirmeyi ve bunları da bilançomuza yansıtmayı hedefliyoruz.” dedi