Koluman Otomotiv Endüstri Tedarikçiler Buluşmasını Gerçekleştirdi

Türkiye’den ve dünyadan yüksek katılımlı Tedarikçiler Buluşması’nın açılış konuşmasını yapan Koluman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık, “Koluman Otomotiv Endüstri kurucularımız Mustafa Koluman ve Türkay Saltık için çok önemliydi. Biz memleketimiz olduğu için en büyük yatırımımızı Tarsus’a yaptık. Köklü bir otomotiv üssü olan Marmara yerine Mersin seçimini yaptık ve memleketimizi kalkındırma yolunu seçtik. Ben de bu bakış açısını devam ettirdim. Burası Koluman Holding’in kalbidir. Büyümeye ve gelişmeye, değer yaratıp markalaşmaya, Türkiye ve globalde önemli bir üretim tesisi olmaya devam edecektir. AR-GE merkezimiz ile bilimsel, yenilikçi bakış açısıyla güçlü beyinleri bölgemize çekmeye devam edecek; teknolojik tüm gelişmeleri bölgemize hızlı bir şekilde entegre ederken tüm paydaşlarımız ile birlikte dijitalleşme ve endüstri 4.0 yaklaşımını yöneteceğiz.”

2025 yılında 10000 adet treyler hedefliyoruz

Kaan Saltık, sözlerine şöyle devam etti: “Çalışma arkadaşlarımın bu ivmeli yükselişi bizi bu sene Global Treyler Üreticileri TOP 50 listesine 24. sıradan girmemizi sağlamış olup, önümüzdeki yıllarda tam kapasite üretime geçmekle birlikte 1500 çalışan hedefiyle KOE ailemiz dünyanın en büyük 10 treyler üreticisi arasına girecektir. Bu hedefimizde Koluman çalışanları yanında sizlerin de payı çok büyük olacaktır.”

Koluman Otomotiv Endüstri tarafından 2019 yılında yollara çıkan treyler sayısı 527 olduğunu söyleyen Saltık, “Bu rakam 2020 de 1415, 2021 de 2 bin 504 olup, bu yıl 4 bin 250, 2023 de 6 bin 500 olarak gerçekleşecektir. 2025 de bu sayı 10 bine çıkacaktır. Treyler yanında kamyon ve hafif ticari araçlar için ürettiğimiz üstyapılarımız da pazar paylarını artıracaktır” dedi.

Yurt dışından 18 ülkeden 45 tedarikçi firma, Yurt içinde 24 şehirden 360 tedarikçi firmamız mevcut

Daha sonra söz alan KOE Tedarik Zinciri ve Kalite Yönetim Müdürü Hakan Yaman ise 2022 yılı sonuna kadar banttan 4250 adet ürün indireceklerini, bunların 4 bin adede yakınının treyler, 300’e yakını ise kamyon üst yapısı ve modifikasyon olacağını söyledi. Yaman sözlerine şöyle devam etti: “Direkt malzemelerde tedarik ağımız; yurt dışından 18 ülkeden 45 tedarikçi firma, yurt içinde 24 şehirden 360 tedarikçi firmadan oluşuyor. Aslında sistemde çalışılmış olan kayıtlı tedarikçi firmaların sayısı ve ülkeler 2 katı kadar ancak burada son yıllarda aktif olan sadece sivil ürünlere ait tedarikçi firmaları gösterdik.”

KOE Genel Müdürü Cengiz Adak ise pandemide zorlu şartlarda tedarikçilerinden gördükleri desteğe teşekkür ederek şunları söyledi: “Bu nedenle Koluman Otomotiv Endüstri A.Ş.’deki sürekli iyileştirme ve yalın felsefe konularında ekiplerimizin sizlere destek verebileceğini burada belirtmek isterim. Pandemi sürecinde sizlerin de desteği ile üretimimizi devam ettirip müşterilerimize sipariş ettikleri ürünleri taahhüt ettiğimiz şekilde gerçekleştirdiğimizden dolayı güven tazelemiş bulunmaktayız.”

KOE Satınalma&B2B Müdürü Burak Saltık da yaptığı konuşmada tedarikçileriyle kurdukları güçlü iletişimin önemine dikkat çekerek, “Pandemi ile başlayan zorlu bir 2 yılı birlikte geçirdik. Bu zorlu dönemde sizlerle güvene dayalı bir iletişim kurduğumuza inanıyoruz. Tedarikçi zincirinin kırılması ile başlayan bu zorlu sürecin önümüzdeki yıl dünya piyasalarındaki resesyon ve talep ile süregeleceğini ön görmekteyiz. Karşılıklı güvene dayalı kazan-kazan ilişkimizi devam ederek bu zorlu süreç içerisinden sizlerle başarı ile çıkacağımıza inanıyoruz. Karşılıklı beklentilerin gerçekleştiği, birbirimize daha çok değer kattığımız başarılı bir dönem diler, desteklerinizin devamını dilerim” şeklinde konuştu.