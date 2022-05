ŠKODA’nın Yenilenen KAROQ Modeli Türkiye‘de

ŠKODA’nın kısa zamanda büyük başarı toplayan KAROQ modeli, markanın son tasarım diliyle yenilendi. Konforlu sürüşü, pratikliği, performansı ve verimli motoruyla öne çıkan KAROQ, tasarımıyla daha etkileyici hale getirildi.

C SUV segmentinde sunduğu özelliklerle öne çıkan KAROQ, full LED matrix ön far grubu, yeni ön-arka tampon tasarımı, yeni ön panjur tasarımı, arkada uzatılmış tavan spoyleri, gümüş tavan rayları ve yeniden tasarlanan dinamik sinyalli LED arka far grubu ile ilk bakışta dikkat çekmeyi başarıyor. Yenilenen KAROQ, panoramik açılabilir cam tavan ve 17-19 inç aralığında değişen aerodinamik özellikli jantlarla da tercih edilebiliyor.

Yenilenen KAROQ, 150 PS güç üreten 1.5 TSI benzinli motor ile satışa sunuldu. Yüksek performans ve düşük yakıt tüketimine sahip olan motor, 7 ileri DSG otomatik şanzımanla eşleştirildi. Direksiyonda bulunan vites kulakçıkları ve sürüş modu seçenekleri ise, sürüş keyfini artırıyor.

Daha fazla teknoloji ve konfor ile geldi

KAROQ modeli, güçlü teknolojik donanımlarıyla iddiasını daha da artırmayı başardı. 5 farklı temaya sahip 10.25 inç dijital gösterge paneli, 8 inç dokunmatik multimedya ekranı, kablosuz Apple CarPlay bağlantı özelliği, kablosuz şarj fonksiyonu ve 10 farklı renge sahip LED iç ambiyans aydınlatması gibi özellikler öne çıkıyor.

Bununla birlikte yeni KAROQ elektrikli bagaj kapağı ve sanal pedal, ısıtmalı ön koltuklar, ısıtmalı direksiyon, geri görüş kamerası, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, arka yolcular için havalandırma çıkışları gibi birçok donanımla tercih edilebiliyor.

KAROQ’da mevcut renklere ek olarak yenilenen modelde Phoenix Turuncu ve Graphite Gri gövde renkleri sunuluyor. Yeni KAROQ, çevreci yanını Prestige donanımında PET şişelerin geri dönüştürülmesiyle oluşturulan Eco Mocca döşemeleriyle daha fazla vurguluyor.

KAROQ Sportline ile Sportif Ruh

ŠKODA, aynı zamanda KAROQ Sportline modelini de 954 bin 900 TL fiyat ile Türkiye’de satışa sundu. Daha sportif bir tasarıma sahip olan KAROQ, pratiklikten ödün vermeden sportiflik isteyen sürücüleri hedefliyor. KAROQ Sportline’ın kendine has tasarım unsurları arasında daha sportif ön-arka tampon tasarımı, siyah çerçeveli ön panjur, siyah ayna kapakları, özel Sportline koltuklar ve döşemeler yer alıyor.