ŠKODA’nın “İyilik Araçları“ Düşyeri Kitaplarını Çocuklarla Buluşturdu

ŠKODA “İyilik araçları”, 20 Mayıs 2020 tarihinde sokağa çıkma izni olan 0-7 yaş grubu çocuklara, Düşyeri Kitap tarafından yayınlanan Felsefe Coğrafya, Gezegenler, Sanat Dalları, Finansal Okuryazarlık gibi içeriklerden oluşan setleri dağıttı. 11:00-15:00 saatleri arasında İstanbul’un iki yakasındaki parklar ve sahil şeridinde yaklaşık 1.250 çocuğa kitap dağıtıldı.

Kurucusu Çocuk İletişim Uzmanı Ayşe Şule Bilgiç olan Düşyeri Kitap, Türkiye’deki 2-6 yaş arası 6 milyon çocuğa ulaşarak okuma alışkanlığı kazandırmayı amaçlarken, aynı zamanda 6 yaşına geldiklerinde ortalama 3 bin olan kelime hazineleri 6 bin 480 kelimeye çıkarmayı hedefliyor.

Skoda “İyilik Araçları” pandemi süresince sağlık çalışanlarına, halk sağlığı ve kendi sağlıkları için büyük önem taşıyan hijyen malzemelerinden maske dağıtımına destek veriyor. Bugüne kadar 3D Destek Platformu vasıtasıyla yaklaşık 10.000 adet maske hastanelere dağıtıldı.

Aynı zamanda “İyilik Araçları” filosu sokak hayvanlarının beslenebilmeleri için gerek sokakta gördükleri kedi ve köpeklere mama ve su ikramı yaparken, gerekse de vatandaşların iletişime geçerek sokaklarındaki hayvanlar için istedikleri destekleri yerine getiriyor.