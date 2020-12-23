ŠKODA’nın İkonu OCTAVIA Yeni Nesliyle Türkiye‘de

ŠKODA’nın yeni tasarım diline sahip olan OCTAVIA, zaten dünya çapında bilinen yüksek kalitesini daha ileriye taşıdı. Dördüncü nesil OCTAVIA, önceki nesilden daha büyük ve daha fazla yaşam alanı sunarak sınıfındaki standartları yeniden belirledi. Baştan aşağıya değişen yeni kabin, yüksek fonksiyonelliği, yüksek kaliteye sahip materyalleri ve birçok akıllı özelliği içeriyor. OCTAVIA tüm bu özellikleri daha çevreci ve verimli motorlarla birleştirerek iddiasını artırıyor.

“Ocak Ayında Bu Fırsatlar Bulunamayacak“

Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar yeni OCTAVIA’nın tasarım, donanım ve estetik özellikleriyle filo aracı olmanın dışında bireysel müşterilerin ve ailelerin de ihtiyacını karşılayacak iddialı bir otomobil olarak karşımıza çıktığını belirterek “OCTAVIA’da yaklaşık 1 yıldır eski seride üretim yoktu ve bir süredir bu önemli segmentte müşterilerimize yanıt veremiyorduk. Ancak şimdi yılsonunda verdiğimiz sözü yerine getirerek yeni OCTAVIA’yı pazara sunuyoruz. Octavia bizim için çok önemli bir model ve gelir gelmez pazardaki yerini alacağını düşünüyoruz. Yeni Octavia’yı çok özel fiyatlarla pazara sunuyoruz. 2021 yılında Ocak ayında müşterilerimiz bu fiyatlarla ulaşamayacaklar. O yüzden bu fiyatlardan aracı almak bir avantaj. Biz bu aracı yılsonunda getirmenin risk değil, müşterilere karşı bir sorumluluk olarak görmekteyiz. Bu avantajdan herkes faydalansın istedik.” dedi.

Yeni OCTAVIA ile birlikte ŠKODA’nın da marka yüzü olan sanatçı Mehmet Günsür, “Yeni OCTAVIA’yı ilk kullananlardan bir tanesi ben oldum. Donanım, sürüş ve konfor açısından çok beğendim. Geçirdiğim birkaç günün ardından bu aracın eksiği yok fazlası var diyebilirim. ŠKODA markasına hayırlı olmasını dilerim“ diye konuştu.

Daha büyük ve daha dikkat çekici

OCTAVIA, ŠKODA’nın evrimleşen tasarım diliyle birlikte tamamen yeni ölçülere kavuştu ve bu sayede daha duygusal ve dinamik bir tasarıma sahip oldu. Yeniden tasarlanmış keskin hatlara sahip ön bölümde, ŠKODA imzasını taşıyan markaya has ön ızgara ve daraltılmış LED ön farlar dikkat çekiyor.

OCTAVIA’nın profilinde ise her zaman olduğu gibi önden arkaya kesintisiz olarak devam eden Tornado çizgisi yer alıyor ve araca daha dinamik bir görünüm sağlıyor. OCTAVIA, dinamik görünmesinin yanı sıra sadece 0,24 sürtünme katsayısıyla da aerodinamik bir tasarıma sahip olduğunu kanıtlıyor.

Önceki nesile göre 19 mm uzayan OCTAVIA 4,689 mm uzunluğa ve 15 mm artışla 1,829 mm genişliğe sahip oldu. Her zaman olduğu gibi sınıfının standartlarını aşan geniş bir iç hacim sunan OCTAVIA, 2,686 mm dingil mesafesiyle öne çıkıyor. Yeni model, alışıldık geniş ve ferah kabinini bir adım daha ileriye taşıyor. Arkada oturan yolcular ise, daha geniş diz mesafesiyle daha fazla lüksün tadını çıkarabilecekler. OCTAVIA sedanın zaten büyük olan bagaj kapasitesi önceki nesle göre 10 litre daha artırılarak 600 litreye ulaştı. Kullanıcılar elektrikli bagaj kapağı ve sanal pedal sayesinde, OCTAVIA’nın bagajını kolaylıkla açıp kapatabiliyorlar.

Yeni ve teknolojik kabin konsepti

ŠKODA OCTAVIA, tamamen yenilenen çok kademeli kabin konseptinde yüksek konfor, kalite ve teknoloji ön plana çıkıyor. Sürücü ve yolcular için en rahat yaşam alanını sunmak adına geliştirilen kabin, aynı zamanda şık tarzıyla da dikkat çekiyor.

Yeni OCTAVIA’da yer alan iki kollu direksiyon simidi, çok yönlü özelliğiyle 14 farklı fonksiyonun elleri direksiyondan ayırmadan yönetilmesini sağlıyor. Orta konsol, kapı kolları ve ön konsol da yeniden tasarlandı.

4. nesil OCTAVIA’da yeni kabin tasarımıyla birlikte versiyona göre alınan 8,25 veya 10 inç dokunmatik ekran da öne çıkıyor. Kolay kullanıma sahip, kaydırma özellikli ve yüksek çözünürlüklü sezgisel dokunmatik ekran, birçok özelliğe kolay ve hızlı erişim yapılmasını sağlıyor.

Bununla birlikte Yeni OCTAVIA, Head-Up Gösterge’ye sahip ilk ŠKODA modeli oldu. Bu ekranda hız, navigasyon gibi önemli bilgiler cama yansıtılarak sürücünün gözünü yoldan ayırmadan sürüşe devam etmesi sağlanıyor. 10,25 inç’lik dijital sürücü göstergesi ise, farklı temalarla ekranı sürücünün istediği gibi kişiselleştirmesini sağlıyor.

Ruh haline göre aydınlatma

OCTAVIA’nın kabininde dikkat çeken yeniliklerden biri ise ŠKODA Mood Select ismi verilen ambiyans aydınlatma sistemi. Ambiyans ve ayak aydınlatması ayrı olarak seçilebilen sistemde kullanıcılar isteklerine göre ŠKODA, Kış, Yaz, Okyanus, Yarış modlarını tercih ederek kabini tamamen ruh hallerine göre ayarlayabiliyorlar. Bununla birlikte Kişiselleştirme modu da kullanıcıların renkleri özgürce seçmesine imkan tanıyor.

İki versiyon seçeneği ile zengin donanımlar

ŠKODA OCTAVIA, Türkiye’de Elite ve Premium olmak üzere iki donanım seçeneğiyle satışa sunuldu. Her iki versiyon da zengin standart donanımlarıyla öne çıkıyor. OCTAVIA’nın giriş versiyonu olan Elite paketinde Bi-LED ön ve LED arka far grubu, Shift-by-wire şanzıman, 2 kollu DSG yönetme özellikli direksiyon, 8,25 inç Swing multimedya ekranı, 8 hoparlör, Smartlink bağlantı sistemi ve çift bölgeli klima gibi birçok özellik öne çıkıyor.

OCTAVIA’nın Premium versiyonunda ise, tüm bunlara ek olarka 10,25 inç dijital gösterge, 10 inç Bolero multimedya ekranı, kablosuz Apple CarPlay, KESSY anahtarsız giriş ve çalıştırma, TOP LED arka far grubu ve dinamik sinyal lambaları ve 17 inç Rotare Aero alaşım jantlar yer alıyor.

Elektrik destekli vites düğmesi ile daha fazla teknoloji

OCTAVIA’nın yeni kabininde öne çıkan özellikler arasında elektrik destekli vites düğmesi, isteğe bağlı olarak sertifikalı ergonomik koltuklar, üç bölgeli klima, arka camlar için güneş perdesi, 5 USB girişi ve 230 Voltluk elektrik bağlantı soketi gibi özellikler bulunuyor.

OCTAVIA‘da yer alan yeni elektrik destekli vites düğmesi, DSG şanzımanı yönetmek için yenilik olarak öne çıkıyor. DSG vites kolunun yerini alan bu yeni kontrol modülüne, sürüş modlarını seçmek için orta konsolda bulunan daha şık bir düğme eşlik ediyor.

KESSY anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi de, aracın pratikliğini artırıyor. Kulllanıcılar opsiyonel olarak kablosuz şarj özelliği, Head-Up Display, farklı sürüş modları ile süspansiyonu ve sönümlemeyi en iyi şekilde ayarlayan Dinamik Şasi Kontrolü, Matrix full LED ön farlar ve 18 inç jantlar gibi seçeneklere de sahip olabiliyorlar. Kısa ve uzun farlarda yer alan matrix teknolojisi, diğer araçları algılayarak belirli LED bölümleri açıp kapayarak en ideal aydınlatmayı sağlıyor ve diğer sürücülerin gözlerinin kamaşmasını engelliyor. Aynı zamanda dönüşlerde de aydınlatma konisinin şeklinin değişmesiyle virajların daha iyi aydınlatılmasını sağlar.

Yeni motorlar ve hibrit teknolojisi

Yeni ŠKODA OCTAVIA, Türkiye’de 1.0 litre TSI EVO e-TEC ve 1.5 TSI EVO e-TEC motorlarıyla tercih edilebiliyor. Her iki motor seçeneği de, 7 ileri DSG otomatik şanzımanla eşleştiriliyor.

1.0 litre TSI EVO e-TEC 110 HP güç ve 200 Nm tork değerine sahip. 1.5 TSI EVO e-TEC ünite ise, 150 HP güç ve 250 Nm tork üretiyor. OCTAVIA bu en güçlü motorla birlikte 0-100 km/s hızlanmasını 8.5 saniyede tamamlıyor ve 230 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor.

OCTAVIA’nın iki motor seçeneğinde de, içten yanmalı motoru elektrikli motorla kombine eden mild hybrid özelliği bulunuyor. Bu sayede yakıt tüketimi ve CO2 emisyon salımı düşürülüyor. Elektrikli motor, kalkışlarda ve ivmelenmelerde benzinli motora 12 kW’ya kadar destek oluyor. Aracın yavaşlaması sırasında veya hareket halinde gaz pedalı bırakıldığında ise, 48V batarya şarj ediliyor. Bu sayede ortalama tüketim 4.3 lt/100 km seviyesine iniyor.

En yüksek seviyede güvenlik

Yeni OCTAVIA, her zaman olduğu gibi güvenlik ön planda tutuldu. Sınıfının en güvenli otomobillerinden biri olarak OCTAVIA’da bir dizi aktif ve pasif güvenlik sistemleri yer alıyor. OCTAVIA’da yaya, bisiklet veya bir başka araçla çarpışmayı engellemek adına direksiyonu çeviriyor ve daha kontrollü bir manevra yapılmasını sağlayan Çarpışma Önleme Asistanı, Dönüş Asistanı ve sürücüyü kapıyı açmadan önce bir başka araç veya bisikletli yaklaşması durumunda uyarı veren Araç Çıkış Uyarısı gibi özellikler sunuluyor.

Bununla birlikte aracı kuş bakışı 360 derece gösteren Çevre Alan Görünümü asistanı ise, manevraların güvenli ve kolay bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyor.