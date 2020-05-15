ŠKODA’nın Elektrikli SUV’u ENYAQ‘ın Geliştirme Çalışmaları Tamamlanıyor

Markanın ilk yüzde 100 elektrikli SUV’u ENYAQ, markanın modüler MEB platformu üzerine yapılan ilk elektrikli modeli olacak. Üç farklı batarya ve beş farklı elektrikli motor seçeneğiyle sunulacak ENYAQ, 500 km’ye varan menzili ile her ihtiyaca uygun keyifli sürüşler sağlayacak.

ŠKODA elektrikli aracının testlerini, her türlü zorlu koşulda gerçekleştirmeye devam ediyor ve yayınlanan kamuflajlı fotoğrafları, modelin etkileyici tasarımından ipuçları veriyor.

Elektrikli SUV modeli 4,648 mm uzunluğa, 1,877 mm genişliğe, 1,618 mm yüksekliğe ve 2,765 mm aks aralığına sahip olacak. 585 litrelik bagaj hacmi ve alçak yükleme eşiğiyle yüksek oranda pratiklik sunmaya da hazırlanıyor. ENYAQ iV hızlı şarj ile yüzde 10’dan yüzde 80 kapasiteye kadar sadece 40 dakikada şarj edilebilecek.

ŠKODA, bu yeni modelle birlikte yeni bir kabin konseptini de ortaya koyacak. Kabinde, otomobil üretiminde ilk kez kullanılacak zeytin derisi gibi sürdürülebilir materyaller yer alacak.