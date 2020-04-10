ŠKODA’dan Sağlığına Önem Veren Klima Teknolojisi

Donanıma göre standart veya opsiyonel olarak alınabilen Climatronic Air Care sisteminin filtreleri antibakteriyel özelliklere sahip ve kötü kokuları da ortadan kaldırıyor.

Klima sisteminde yer alan hava kalitesi ile nemi ölçen sensörler, dışarda polen veya toz partiküllerinin arttığını tespit ettiğinde otomatik olarak yanıt vererek durumu ortadan kaldırıyor.

Alerjik bünyelerin ve kronik nefes alma problemleri yaşayan kişilerin daha rahat etmesini sağlayan sistem, aynı zamanda çocukların da yolculuklardaki konforunu artırıyor. Kirli havanın içeri girmesi engellenirken, içerideki mevcut hava da iç devridaim ile temizleniyor.

ŠKODA Climatronic Air Care sistemli araçlarda üç farklı kabin filtresi kullanıyor. Buna ek olarak giriş seviyesi modellerde ise karbon polen filtresi ve koku filtresi yer alıyor. Böylece yüksek filtre kapasitesinin yanı sıra bakteri ve istenmeyen kokuların da önüne geçilebiliyor.