ŠKODA Öğrencilerinden Sportif ve Dinamik Bir Konsept: SLAVIA

Son dönemde her yıl geleneksel olarak ortaya çıkan ŠKODA Öğrenci Konsept Araçları’nın geçmişi 1970’li yıllara dayanıyor. Geçmişle geleceği buluşturan üstü açılan ŠKODA SLAVIA, SCALA’nın heyecan verici çizgilerini, 1950’li yılların spor otomobilleriyle birleştiriyor.

Gelecekte sektöre damga vuracak isimlerin arasına katılacak öğrenciler, bu konsept aracın taslak çizimlerinden son haline kadar tüm adımları kendileri gerçekleştirdiler. Proje boyunca ŠKODA’nın Tasarım, Üretim ve Teknik Gelişim departmanlarının uzmanlarından da destek aldılar.

SLAVIA, 2014’ten bu yana her yıl düzenli olarak sergilenen ŠKODA Öğrenci Konsept Araçları’nın yedincisi oldu ve yüksek standartlara sahip ŠKODA Meslek Okulu’nda sergilendi.

Öğrenciler hayallerindeki otomobili tasarlamak adına ŠKODA SCALA’yı seçtiler ve hatchback modeli, iki kişilik sportif bir spider modeline dönüştürdüler.

ŠKODA SLAVIA’da, dinamik sürüşe destek verecek şekilde 150 HP güç üreten 1.5 TSI benzinli motor ve yedi ileri çift kavramalı otomatik şanzıman yer alıyor.