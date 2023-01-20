Škoda Metaverse ile Yeni Teknolojileri Keşfederek Daha Genç Müşterilere Ulaşıyor

Škodaverse kullanıcıları Škoda Enyaq Coupé RS iV test sürüşü dahil olmak üzere birçok heyecan verici deneyimi de yaşayabiliyorlar. Bunlar arasında Škoda’nın NFT Galerisi, eğlenceli oyunlar ve diğer katılımcılarla Škoda avatarlarıyla etkileşim kurmak gibi deneyimler yer alıyor.

Bununla birlikte Škodaverse dünyasına girenler marka hakkında çok daha fazla bilgi alabilecek ve markayla daha güçlü bir bağ kurabilecekler. Bu 3 boyutlu sanal Škoda dünyası, Nemesis platformu üzerine kuruldu. Giriş sırasında ziyaretçiler, Metaverse'deki Škoda adasını keşfederken kendi avatarları için Škoda görünümlerini kullanabiliyorlar ve kişisel avatarlarını oluşturabiliyorlar. Ayrıca burada belirlenen takvime göre etkinliklere ve dijital konferanslara da katılmak mümkün olacak.

Škoda 3 boyutlu sanal dünyasında önümüzdeki dönemde medya günleri ve yeni ürün sunumları da yapmayı planlıyor.

Škoda tutkunları Škodaverse dünyasını bu adresten keşfedebilecekler: Škodaverse