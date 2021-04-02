ŠKODA, Mart Ayını Rekor Satışla Tamamladı

Geniş ürün yelpazesiyle her beğeniye uygun yeni model seçenekleri sunan ŠKODA, başarı grafiğini her geçen gün artırmaya devam ediyor. Bu ivmeyle birlikte istikrarlı bir şekilde yükselişini sürdüren Yüce Auto-ŠKODA, Mart ayında geçen yıla göre yüzde 299 ile sektördeki en büyük artışı gösterdi. Aynı zamanda marka tarihinin en yüksek satış adetlerini de gerçekleştiren ŠKODA en çok satan ilk 5 marka arasındaki yerini aldı. Toplam binek otomobil pazarı Mart ayında yüzde 91.4 büyüyerek 76 bin 357 adetle kapanırken ŠKODA, 5.204 adetlik satışla birlikte yüzde 6.81’lik rakor pazar payı elde etti.

ŠKODA Mart ayında, aylık rekorun yanı sıra 2021 yılı ilk çeyreğinde şimdiye kadarki en yüksek ilk çeyrek başarısına imza attı. 2021 yılının ilk üç ayında gerçekleşen 9 bin 842 adetlik satış, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 162 artış gösterdi. 2020 yılının aynı döneminde 3.757 adetlik satışla yüzde 3.8’lik pazar payı elde etmişti. ŠKODA’nın Mart ayında satış performansı ise geçen yıla göre yaklaşık olarak yüzde 299 oranında arttı.

İlk çeyrek verilerine göre ŠKODA’nın Türkiye binek otomobil pazarında payı yüzde 6.3 olarak gerçekleşti.

“2021 ŠKODA’nın rekorlarla büyüdüğü bir yıl olacak”

Yüce Auto-ŠKODA Genel Müdürü Zafer Başar, ilk 3 ayda yıla 7 modelle girmenin verdiği enerji ile tarihi bir satış başarısı gösterdiklerini belirterek “Markamızın uzun vadeli hedefi olan %7 Pazar Payı ve ilk 5 marka arasında olma planı doğrultusunda 2021 yılının büyüme stratejimiz için önemli bir dönüm noktası olacağını birçok platformda dile getirmiştim.Bu doğrultuda 40.000 araçlık bir satış hedefi ile yola çıktık. İlk çeyrek satışları hedef ve kurgularımızın doğruluğunu yansıtmaktadır. 2021’in ilk üç ayında tüketicilerin markamıza gösterdiği ilgiden dolayı çok memnunuz. Onların bu taleplerini finansal kampanyalarla desteklemek adına elimizden geleni yaptık ve bunun karşılığını aldığımızı net bir şekilde görüyoruz. Bu başarıyı genç ürün gamımız, artan marka imajımız ve geniş model çeşitliliğimizle artırmaya devam edeceğiz “ dedi.

ŠKODA, Mart ayındaki başarısında SUPERB modeli 1.619 adetlik satış ile büyük rol oynadı. Markanın ilk üç aylık performansında ise en çok satan modeller sırasıyla 2.914 adetle SUPERB, 2.522 adetle OCTAVIA, 1.240 adetle KAMIQ oldu.