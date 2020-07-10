ŠKODA KODIAQ Yine Segmentinin Lideri Oldu

Türkiye’de Ocak-Haziran 2020 döneminde 1.109 adetlik KODIAQ satışı gerçekleştiren ŠKODA, pandemiye karşın bir kez daha D-SUV segmentinin öne çıkan markası oldu. Yüksek satış adetleriyle birlikte D SUV segmentinde satılan her 4 araçtan birini ŠKODA KODIAQ temsil etti.

Markanın tasarım dilini SUV segmentine zarif bir biçimde aktaran ve özgün tasarımıyla farkını gösteren ŠKODA KODIAQ, aynı zamanda geniş iç hacmini 7 kişilik oturma kapasitesiyle birleştiriyor. Alternatifli donanım seçenekleri ve zengin aksesuar çeşitliliği ile de farklı beklentilere hitap etmeye devam ediyor.