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ŠKODA KODIAQ, Yenilenen Yüzüyle Showroomlarda

ŠKODA, SUV atağını başlatan ilk model olan ve kısa zamanda global ölçekte büyük başarı elde eden KODIAQ modelini yenilenen haliyle Türkiye pazarında satışa sundu.

Otovitrin 03.09.2021, 18:03
ŠKODA KODIAQ, Yenilenen Yüzüyle Showroomlarda

Yeni yüzü ile daha dinamik ve özgüvenli bir tasarıma kavuşan ve ŠKODA'nın güncel tasarım diline uyum sağlayan KODIAQ, lansmana özel 455.000 TL’den başlayan fiyatlarla ŠKODA showroomlarında yerini aldı.

Yenilenen ŠKODA KODIAQ‘ta, üstün verimli EVO motor ailesi ile yüksek performans ve düşük yakıt tüketimi bir arada sunuluyor. Dizel ve benzinli motor seçeneklerine sahip KODIAQ’ta güç aralığı 150 HP’den 245 HP’ye uzanıyor. Ülkemizde giriş seviyesi olarak sunulacak 1.5 TSI 150 HP motor, 7 ileri DSG şanzımanla kombine ediliyor. Ürün gamının en üst seviyesinde ise 2.0 TSI 245 PS kombinasyonuyla RS versiyonu yer alıyor.

2019 ve 2020 yıllarını segmentinde lider olarak tamamlayan KODIAQ; yeni karizmatik tasarımı, zenginleştirilmiş donanım özellikleri, sahip olduğu verimli motorları ve teknolojisi ile markanın D-SUV segmentindeki başarısını artırarak devam ettirmeyi hedefliyor.

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