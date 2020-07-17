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ŠKODA KAMIQ, SIRA DIŞI ÖZELLİKLERİ İLE İDDİALI GELİYOR

ŠKODA, Türkiye’de SUV ürün gamına yeni bir model daha ekledi. Markanın kompakt SUV segmentindeki temsilcisi KAMIQ, ŠKODA showroomlarındaki yerini aldı. Benzinli ve dizel motor seçenekleriyle tercih edilebilen KAMIQ, lansmana özel 197.600 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Otovitrin 17.07.2020, 14:14
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ŠKODA KAMIQ, SIRA DIŞI ÖZELLİKLERİ İLE İDDİALI GELİYOR

Türkiye lansmanı, geniş basın katılımıyla online olarak gerçekleştirilen KAMIQ modeli, rekabetin ve talebin giderek arttığı SUV segmentindeki en önemli oyunculardan biri olacak.

ŠKODA’nın eşsiz karakteriyle kompakt bir SUV

Yerden yüksek sürüşe sahip KAMIQ, yüksek oturma pozisyonunu, kompakt bir aracın çevik sürüşüyle ve ŠKODA’nın karakteristik tasarım diliyle birleştiriyor. İsmini Kuzey Kanada ve Grönland’da yaşayan Eskimo’ların, “ikinci bir deri gibi” her duruma kusursuz uyum sağlayan bir şeyi tanımlamak için kullandığı kelimeden alıyor. Markanın diğer SUV modelleri gibi model ismi, K harfi ile başlayarak Q harfi ile bitiyor.

Güçlü bir dış tasarıma sahip olan KAMIQ, yerden yüksek tarzını 16-18 inç arasında değişen jant seçenekleriyle güçlendiriyor. İlk bakışta farklı bir tasarıma sahip olduğunu belli eden KAMIQ, hassas bir biçimde şekillendirilmiş kaputuyla da kendine has bir karakteri olduğunun altını çiziyor. Gündüz farı özelliği olan bölünmüş LED farlara sahip ilk ŠKODA olarak öne çıkan KAMIQ, aynı zamanda önde ve arkada dinamik sinyal lambaları ile tercih edilebiliyor. KAMIQ, arka bölümde de markanın tasarım dilini kendine has şekilde yorumlarken, her yeni ŠKODA’da olduğu gibi bagaj kapağı üzerinde logo yerine markanın harflerini taşıyor.

KAMIQ’de yeni kabin konsepti

KAMIQ, markanın yeni kabin konseptini temsil eden ikinci ŠKODA modeli olarak öne çıkıyor. Yüksek oturma pozisyonu ve geniş yaşam alanına sahip SUV, aynı zamanda geliştirilmiş ergonomileri ve görüş açıları sunuyor. Şehir içinde rahatça kullanılabilecek ve manevra yapılabilecek şekilde tasarlanan KAMIQ, sürücü ve yolcularını da rahat ettirecek birçok özellik sunuyor.

Seyahat edenlerin rahat etmesi adına 1,003 mm baş mesafesi, 1,425 mm dirsek mesafesi ve 73 mm diz mesafesi ile segmentinin en iyi ölçülerine sahip. Aynı zamanda 400 litrelik bagaj kapasitesi, arka koltuklar katlandığında 1,395 litreye çıkıyor. Opsiyonel özellik olarak sunulan katlanan ön koltuk ise, 2,447 mm uzunluktaki hacimli eşyaların taşınmasına imkan tanıyarak pratikliği artırıyor. Akıllı saklama gözleri ise, eşyaların konulması adına 26 litre kadar ekstra alan sağlıyor.

KAMIQ’in kabininde kullanılan yumuşak materyaller, yeni koltuk tasarımı ve yeni döşemeler iç mekan atmosferinde memnun edici bir hava yaratıyor. Kişiselleştirilebilir ambiyans aydınlatması, dekoratif kaplamalar, opsiyonel 10.25 inç Sanal Kokpit, Climatronic, elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu, ısıtmalı ön cam ve direksiyon ile konfor seviyesi daha da ileriye taşınabiliyor.

Araç içinde yüksek teknolojiye “merhaba”

ŠKODA, KAMIQ kullanıcılarına araç içerisinde son teknoloji bilgi-eğlence ve bağlantı sistemlerini sunuyor. Swing, Bolero ve Amundsen sistemleri, 6.5-9.2 inç arasındaki ekranlarla tercih ediliyor. Ayrıca 10 hoparlörlü ŠKODA ses sistemi de, araç içerisindeki müzik keyfini daha ileriye taşıyor.

SmartLink teknolojisi ise, Apple CarPlay, Android Auto veya MirrorLink yoluyla akıllı cihazlarına bağlanmasını sağlıyor. Ayrıca KAMIQ’de Wi-Fi hotspot, önde ve arkada iki USB girişi, önde kablosuz şarj alanı gibi birçok teknolojik özellikle de yer alıyor.

Geniş motor seçenekleri

ŠKODA KAMIQ, lansmandan itibaren 90-150 HP arasında güç üreten 1.0 litre ve 1.5 litre hacimde olmak üzere üç farklı TSI benzinli motor seçenekleri ve 1.6 litre TDI dizel motor seçeneği ile satışa sunuluyor. Bu motor seçenekleri, 5 veya 6 ileri manuel şanzıman ya da 7 ileri DSG çift kavramalı otomatik şanzımanla eşleştirilebiliyor.

Yeni geliştirilen şasiye sahip olan KAMIQ, SCALA modeline göre yerden 39 mm daha yüksek. Bununla birlikte KAMIQ, Spor Şasi Kontrolü ile de tercih edilebilecek. 10 mm daha alçak olan bu spor şasi, Sürüş Modları Seçenekleri’nde Normal ve Spor sürüş modları sunuyor. Böylece kullanıcıları KAMIQ’in daha sportif yanını deneyimleyebiliyorlar.

En yüksek güvenlik standartları

KAMIQ, MQB-A0 platformu ile en yüksek seviyede aktif ve pasif güvenlik özellikleri sunuyor. Sürücü diz hava yastığı ve arkada yan hava yastıkları dahil olmak üzere dokuz hava yastığıyla donatıldı. 4,241 mm uzunluğa, 1,793 mm genişliğe ve tavan raylarıyla birlikte 1,553 mm yüksekliğe sahip olan KAMIQ’in gövdesinin yüzde 80’i yüksek dayanımlı ve sıcak şekillendirilen çelikten üretildi.

LED farları ve LED stop grubunu standart olarak sunan KAROQ, aynı zamanda full LED versiyonda adaptif ön farlar ve dinamik ön-arka sinyallerle de tercih edilebiliyor. KAMIQ’in standart donanımları arasında Şerit Takip Asistanı, Şehir İçi Acil Fren ve Yaya Koruma Özellikli Ön Bölge Asistanı ve Çoklu Çarpışma Freni gibi sistemlere sahip.

Daha fazla “Simply Clever” özellik

KAMIQ de, her bir ŠKODA modeli gibi günlük hayatı kolaylaştırmak adına birçok “Simply Clever”, yani Akılcı Çözümler sunuyor. Otomatik kapı kenarı koruma özelliği SUV aracın şehir içerisinde dar alanlarda dahi kapılarının zarar görmesini engelliyor. Elektrikli bagaj kapağı, elektrikli çeki demiri, bagajda yer alan LED el feneri, cam yıkama haznesindeki entegre huni, yakıt depo kapağının içerisindeki lastik derinlik ölçme özellikli buz kazıyıcı, sürücü kapısı içerisindeki şemsiye gibi Akılcı Çözümler, KAMIQ ile hayatı kolaylaştırıyor ve sürüş keyfini artırıyor.

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