ŠKODA İyilik Araçları Sokak Hayvanlarını Unutmadı

17 Mayıs tarihine kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması döneminde ŠKODA İyilik Araçları, sokak hayvanları için mama dağıtmaya devam ediyor.

İnsanları sokaklardan uzak tutarak salgının yayılma hızını düşürmeyi hedefleyen bu uygulamada İyilik Araçları, mahalle araları, sahil şeridi, ilçe merkezlerini dolaşarak gördükleri sokak hayvanlarını besliyor.

Aynı zamanda mahalle sakinleri tarafından semtlerinde bulunan sahipsiz hayvanları bildirmeleri halinde, ŠKODA İyilik Araçları en kısa sürede ulaşarak bu hayvanların da beslenmelerini sağlıyor.

”İyilik Araçları” projesiyle korona virüs salgınına ve sokak hayvanlarına karşı duyarlılığını bir kez daha gösteren ŠKODA, ”Gündem ve Kriz Yönetimi” kategorisinde yer alan ”İyilik Araçları” projesiyle Felis Ödülü’ne de layık görülmüştü.



