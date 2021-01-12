ŠKODA %0 Faiz Fırsatlarıyla Yıla Hızlı Başladı

Her ihtiyaç ve bütçe için ideal modelle öne çıkan ŠKODA, hatchback, sedan ve SUV’lardan oluşan geniş ürün gamını avantajlı fiyatlar ve %0 faizli kredi desteğiyle buluşturuyor.

ŠKODA SUV Ailesinde 150 bin TL’ye varan destek

Kampanya kapsamında ŠKODA’nın KAMIQ, KAROQ ve KODIAQ’dan oluşan SUV modellerine ulaşmak çok daha kolay olacak. 292 bin 100 TL’den başlayan KAMIQ modeli 100 bin TL kredi tutarı/12 ay vade için %0 faiz oranı, 345 bin TL’den başlayan KAROQ modeli 150 bin TL kredi tutarı/12 ay vade için %0 faiz oranı ve 420 bin TL’den başlayan fiyatlarla büyük SUV modeli KODIAQ 150 bin TL kredi tutarı/12 ay vade için %0 faiz oranı ile tercih edilebilecek.

SUPERB ve YENİ OCTAVIA için büyük avantajlar

ŠKODA’nın amiral gemisi SUPERB ve Türkiye pazarına yeni sunulan OCTAVIA’da da avantajlardan yararlanmak mümkün. 343 bin 500 TL’den başlayan fiyatlara sahip SUPERB’de 150 bin TL kredi tutarı/12 ay vade için %0 faiz oranı ve 299 bin 900 TL’den başlayan fiyatlara sahip OCTAVIA’da 150 bin TL kredi tutarı/12 ay vade için %0 faiz oranı ile finansman desteği alınabilecek.

Her zevke göre hatchback: FABIA ve SCALA

Dinamik tasarımıyla dikkat çeken, 184 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarıyla ŠKODA FABIA, Ocak ayı boyunca 50 bin TL kredi tutarı ve 12 ay vade için %0 faiz oranı ile sunuluyor. Bununla birlikte geniş iç hacmi ve teknolojik özellikleriyle öne çıkan SCALA, 219 bin 500 TL’lik fiyatıyla birlikte 100 bin TL kredi tutarı ve 12 ay vade için %0 faiz oranı ile tercih edilebilecek.