KKTC’nin yerli otomobili GÜNSEL, ilk modeli B9 ile London EV Show'da!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) geliştirilen yüzde 100 elektrikli otomobil GÜNSEL, ilk modeli B9’u dünyaya tanıtmaya hazırlanıyor. 14-16 Aralık tarihlerinde Londra'da düzenlenecek elektrikli otomobil fuarı “London EV Show”da boy gösterecek olan GÜNSEL B9 yola çıktı!

KKTC'de Yakın Doğu Oluşumu’nun girişimi ile kurulan GÜNSEL’in ilk modeli B9’un ilk lansmanı 20 Şubat 2020’de KKTC, Girne’de yapıldı. 18-21 Kasım 2020 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen MÜSİAD EXPO 2020 Fuarı’na katılarak ilk kez Kıbrıs dışına çıkan GÜNSEL B9, London EV Show ile 14-16 Aralık'ta Londra'da dünya vitrinine çıkacak.

GÜNSEL’i seri üretime hazır hale getirmek için 250 tasarımcı, mühendis ve tekniker çalışmalarına devam ediyor. AR-GE merkezi ve üretim tesislerinin ilk faz yatırımını 2019’da tamamlayan GÜNSEL’in üretim tesislerinin ikinci faz inşaatı da Lefkoşa’da Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünün bulunduğu alanda tamamlanmak üzere. Ürettiği kalp kırmızısı, ada mavisi, kumsal sarısı, gökyüzü mavisi, taş grisi prototipleri ile son bir yılda 2 binin üzerinde test sürüşü yapılan GÜNSEL, 2022’nin sonunda seri üretime başlayarak 2027’de 40 bin adetlik yıllık üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “GÜNSEL’imizi dünyaya tanıtırken KKTC'mizin bayrağını da gururla dalgalandıracağız.”

Seri üretim çalışmaları devam eden GÜNSEL’in London EV Show’la dünya vitrine çıkacak olmasının heyecanını yaşadıklarını söyleyen Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “GÜNSEL’imizi dünyaya tanıtırken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimizin bayrağını da gururla dünyada dalgalandıracağız” ifadesini kullandı. GÜNSEL’in elektrikli olması bir yana, üretim süreçleri ve fabrika alanı ile çevre ve doğa dostu bir otomobil olduğunu vurgulayan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Yakın Doğu Üniversitesi’nin bilim üretme ve AR-GE gücü ile geliştirdiğimiz GÜNSEL, ülkemize, dünyaya ve topluma duyduğumuz sorumluluğun bir sonucudur” ifadesini kullandı. London EV Show’a katılacak olan GÜNSEL ekibine kendisinin de eşlik edeceğini söyleyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Başta Londra olmak üzere Avrupa’da yaşayan Türkleri, bu gurura ortak olmak için fuarın düzenleneceği Business Design Centre’a davet ediyorum” ifadesini kullandı.