“KiteMercedes by Bilge Öztürk” bu sezon da kapılarını Akyaka’da açtı

Mercedes-Benz’in 2016 yılından beri isim sponsorluğunu üstlendiği, kiteboard sporunun öğretilmesi, icra edilmesi ve bilinirliğinin artırılması amacıyla kurulan kiteboard okulu “KiteMercedes by Bilge Öztürk”, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından kiteboard sporcularının gözdesi Muğla, Akyaka’daki Akçapınar sahilinde Nisan ayı başında kapılarını açtı.

2015 yılında Bozcaada’da düzenlediği “Mercedes-Benz Kiteboard Avrupa Şampiyonası” ile kiteboard sporunu desteklemeye başlayan Mercedes-Benz, 25 yıldır Türkiye Futbol Federasyonu sponsorluğunu, 20 yıldır ise Türkiye Basketbol Federasyonu sponsorluğunu üstleniyor.

Türkiye’nin seçili yavaş şehirlerinden (Cittaslow) biri olan ve dünyanın dört bir yanından kiteboard sporu tutkunlarının uğrak adresi olarak bilinen Muğla, Akyaka’daki okul, bu yıl Kasım ayına kadar hizmet verecek.

Her seviyeden öğrenciye eğitim

Bünyesinde Uluslararası ve Türkiye Yelken Federasyonu tarafından verilen eğitmenlik belgelerine sahip (IKO, KB4 ve KB5) uzman eğitmenler ve milli sporcuların bulunduğu okulda, kiteboard sporunun free-style (akrobasi), Olimpiyat disiplini olan formula ve hydrofoil’in de aralarında bulunduğu her disiplinde, yalnızca ileri seviyede kiteboard yapan sporculara değil, bu spora ilgi duyan başlangıç ve orta seviyede bilgiye sahip kişilere de eğitim veriliyor. 2016’da açılan okulda bugüne kadar yaklaşık 12.000 kişi ağırlandı.

“KiteMercedes by Bilge Öztürk” okulunda başlangıç temel eğitimi 6 saat olmak ile birlikte, bu eğitimde öncelikle rüzgar bilgisi, güvenlik ve ekipman kurulumu; sonrasında ise hemen suya geçiliyor. Öğrenci, uçurtma kontrolünü istediği gibi sağlayabildiğinde, uçurtmayı kullanarak vücudu suda kaydırma aşamasına geçiyor. Sonrasında board ile kalkış, kontrollü sürüş, rüzgar üstü sürüş aşamalarıyla eğitime devam ediliyor ve toplam 6 saatte temel eğitimler tamamlanmış oluyor. Suya kendi çıkabilecek aşamaya gelen misafirler, aldıkları ek dersler ve ileri seviye programlar ile kendilerini geliştirme şansı da yakalayabiliyorlar.

Kiteboard nedir?

Türkiye’de özellikle son 10 yıldır hızla gelişmekte olan kiteboard, 2019 yılında olimpik bir dal olarak kabul edilerek 2024 Paris Olimpiyatları’na dahil edilmiştir. Olimpik sınıf olarak kiteboard’un yer aldığı ilk yarış ANOC World Beach Games, 2019 yılında Katar’da yapılmış olup, Türkiye’yi temsilen KiteMercedes’in kurucusu Bilge Öztürk yarışmıştır. Türkçe adıyla uçurtma sörfü olarak bilinen kiteboard, bir uçurtma ve bir board ile kullanıcıya yani rider’a su üzerinde özgürce hareket etme olanağı sağlamaktadır.