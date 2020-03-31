Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020 EKOVİTRİN 2019
BİST
88786
ALTIN
339.552
DOLAR
6.5704
STERLİN
8.1403
EURO
7.2042

Kısa dönemde daralma, Uzun dönemde umut var..

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve kısa sürede küresel salgın haline dönüşen Korona virüsü (COVID-19) bir çok sektörü olduğu gibi araç kiralama sektörünü de olumsuz etkiledi. Süreç bu şekilde devam ederse sektörün 2020’de büyüme hedefinin aksine daralma yaşayacağını belirten Europcar Türkiye Genel Müdürü Fırat Fidan, “Haziran ayına kadar pandemi biterse, ve sektöre bazı teşvikler verilirse yılın geri kalanında toparlanmamız mümkün olabilir” dedi.

Kısa dönemde daralma, Uzun dönemde umut var..

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve kısa sürede küresel salgın haline dönüşen Korona virüsü (COVID-19) bir çok sektörü olduğu gibi araç kiralama sektörünü de olumsuz etkiledi. Süreç bu şekilde devam ederse sektörün 2020’de büyüme hedefinin aksine daralma yaşayacağını belirten Europcar Türkiye Genel Müdürü Fırat Fidan, “Haziran ayına kadar pandemi biterse, ve sektöre bazı teşvikler verilirse yılın geri kalanında toparlanmamız mümkün olabilir” dedi.

31 Mart 2020 Salı 11:51
2239 Okunma
Kısa dönemde daralma, Uzun dönemde umut var..

COVID-19 tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yalnızca insan sağlığını değil ekonomiyi de tehdit etmeye başladı. Turizm ve perakende sektörünün yanında en önemli ticaret ortağının AB ülkeleri olması sebebiyle salgının olumsuz etkileri Türk otomotiv sanayisinde de hissedilmeye başladı. Turizmdeki daralma, yabancı turist sayısı ve iş amaçlı seyahatlerdeki azalma ile birlikte araç kiralama sektörü, bu sene beklediği büyümenin aksine hızlı bir daralma sürecine girdi. Avrupa’nın önde gelen araç kiralama firmalarından Europcar’ın Türkiye Genel Müdürü Fidan, hedefleri yılın ikinci yarısına göre revize ettiklerini belirtti. Fidan, “İki ay içinde virüsün etkileri biterse ve hükümet havayolu ulaşımında olduğu gibi bir teşvik verirse; ekonomideki toparlanmayla birlikte yılın üçüncü ve dördüncü çeyreğinde araç kiralama sektörünün de dengelenebileceğini düşünüyoruz. Ancak kısa vadede sürecin ne kadar süreceğini öngörememek bütün sektörü endişelendiriyor. ” sözlerini kullandı.

Toplu taşımadaki azalma araç kiralamaya destek sağlayabilir

Kısa dönem araç kiralama sektöründe mevcut pazarın daraldığını söylemenin mümkün olduğunu ifade eden Fidan, “Covid-19 salgınına bağlı olarak şirketlerin evden çalışma düzenine geçmesi, bireylerin kişisel seyahatlerini ve tatillerini ötelemesi gibi faktörler kısa vadede Türkiye’deki araç kiralama sektörünü daraltacaktır. İlk vakanın açıklandığı zamandan bugüne kadar ortaya çıkan tablo bunu gösteriyor. Diğer yandan toplu taşımaya alternatif olarak araç kiralamanın gündeme gelmesi, orta ve uzun dönemde sektörümüz için yeni bir fırsat doğurabilir. ” diye konuştu.

Süreç sektörde alışkanlıkları değiştirecek

Son dönemde küresel, bölgesel ve ulusal düzeyde yaşanan sosyal ve ekonomik değişimlerin  araç kiralama sektöründe de alışkanlıkları değiştireceğini kaydeden Fidan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sahiplenmek yerine kiralamak, paylaşım ekonomisi ve alternatif mobilite çözümleri gibi kabul gören kavramlar sayesinde Türkiye’deki araç kiralama sektörü de gelişecektir. Alışkanlıkları değiştirmek yaşadığımız olağandışı koşullar sonucunda kendiliğinden olacak gibi görünüyor. Araç kiralama alışkanlığı da bu sayede gelişip, değişecek. Bize düşen bu süreci sektör olarak iyi değerlendirip, doğru, kaliteli ve güvenilir hizmet ile müşterilerimizle tekrar buluşmaktır. Böylelikle yalnızca virüsün ekonomik etkisini atlatmakla kalmaz, yeni döneme de hazırlıklı girmiş oluruz”

Son Güncelleme: 31.03.2020 11:57
Anahtar Kelimeler:
Europcar Türkiye Genel Müdürü Fırat Fidan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
IVECO’dan Kalde Klima’ya 10 adet Daily
IVECO’dan Kalde Klima’ya 10 adet Daily
NISSAN, Afrika, Orta Doğu ve Hindistan Bölgesinde Üretimini Geçici Olarak Durdurdu
NISSAN, Afrika, Orta Doğu ve Hindistan Bölgesinde Üretimini Geçici Olarak Durdurdu
Prometeon Türkiye, İzmit fabrikasında üretime geçici olarak ara veriyor
Prometeon Türkiye, İzmit fabrikasında üretime geçici olarak ara veriyor

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim