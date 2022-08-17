Kısa dönem araç kiralamaya olan talep yüzde 32 arttı

Anadolu Grubu bünyesinde faaliyet gösteren, araç kiralama sektörünün yenilikçi markası Garenta, 2022 Ocak – Temmuz dönemine ait kiralama adedi, en çok tercih edilen araçlar, kiralama süreleri gibi bilgileri paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre 2022 yılının Ocak – Temmuz döneminde kiralama adetleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32,4 artış gösterdi. 2022 Haziran – Temmuz aylarında ise bir önceki yılın aynı aylarına göre araç kiralama sayısı yüzde 6,1 arttı.

Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Şafak Savcı

2022 yılında önceki yıllara benzer şekilde en çok ekonomi segmentinde yer alan araçlar tercih edilirken, küçük sınıf olarak tanımlanan A segmentindeki araçların yüzde 5’e yakın oranda tercih edilmesi dikkat çekti.

2019 yılının son çeyreğinde başladığı bayileşme atağıyla Türkiye’nin birçok noktasına Garenta markasını taşıdıklarını belirten Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Şafak Savcı, ‘Garenta olarak 24 marka ve 99 farklı modelden oluşan 7500 adedin üzerindeki geniş araç filomuzla araç kiralamak isteyen herkese müşteri odaklı anlayışımızla hizmet sunmaya devam ediyoruz. 2022 yılı sonunda bayi sayımızı 80’e çıkarmayı hedefliyoruz. Bu yılın ilk yedi aylık dönemini değerlendirdiğimizde Garenta bayileri, mobil uygulamamız ve web sitemizden yapılan kiralama sayısı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 32,4 arttı. Yine bu yılın Haziran ve Temmuz aylarını kıyasladığımızda bir önceki yılın aynı aylarına göre yüzde 6’lık bir artış var. Kısa dönem araç kiralama sektöründe yaz ayları talebin en çok arttığı dönem. Bu yıl yüksek talebin Eylül ayının sonuna kadar devam etmesini bekliyoruz’ dedi.

Kiralama gün sayısında da artış var

Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Şafak Savcı ayrıca, ‘2021 yılı Ocak – Temmuz döneminde 5,4 olan ortalama kiralama gün sayısı bu yılın aynı döneminde 5,6’ya yükseldi. Bu yılın ve geçen yılın Haziran ve Temmuz aylarını değerlendirdiğimizde ise geçen yıl 5,3 olan ortalama kiralama gün sayısı bu yılın aynı döneminde 6,1 olarak gerçekleşti’ şeklinde konuştu.

Garenta’da 7 gün ve üstü kiralamalar yüzde 50 indirimli

Tüketicilerin özellikle yaz aylarında artan araç kiralama ihtiyacına geniş araç filosuyla çözüm sunan Garenta, 15 Eylül’e kadar 7 gün ve üzeri yapılacak tüm kiralamalarda yüzde 50 indirim fırsatı sunuyor. Yüzde 50 indirim fırsatından yararlanmak isteyenler, www.garenta.com.tr adresi üzerinden rezervasyonlarını kolayca yapabiliyor.