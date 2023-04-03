Kış lastiklerini değiştirmenin tam zamanı: Aytemiz ve Lastikborsasi.com'dan lastik değişim kampanyası

Aytemiz Vaay kullanıcılarına sağladığı avantajlarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Havaların ısınması ve lastik değişim döneminin gelmesi ile birlikte Aytemiz araç sürücüleri için yepyeni bir teklif sunuyor. Dünyanın en kapsamlı lastik tedarik platformlarından Lastikborsasi.com ile yapılan iş birliği kapsamında Aytemiz Vaay kullanıcıları yapacakları tüm lastik, jant ve akü alışverişlerinde yüzde 5 indirim ve ücretsiz montaj hakkı kazanacak.

Aytemiz Vaay kullanıcıları, Lastikborsasi.com’da geçerli yüzde 5 indirim kodu için Aytemiz Vaay mobil uygulaması üzerinden alacakları kodu Lastikborsasi.com’da yer alan ilgili alana girerek kampanyadan faydalanabilecek. Lastikborsasi.com’daki tüm lastik, akü ve jant alışverişlerinde geçerli olan bu kampanya 31 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek.

Aytemiz Vaay kullanıcıları halihazırda yüzde 3’e varan indirimle akaryakıt alabiliyor, araçtan inmeden, hızlı ve temassız bir şekilde ödemelerini gerçekleştirebiliyorlar.

Aytemiz’in şirket içerisinde kendi IT ve pazarlama ekipleriyle birlikte geliştirdiği Aytemiz Vaay uygulamasının esnek alt yapısı sayesinde tüketicilerin hayatını kolaylaştıran ve katma değer üreten iş birliklerinin sayısı her geçen gün artıyor. Hepsiburada, İş Bankası (Pazarama), Arabam.com ve Plodsi gibi kurumlar kendi mobil uygulamalarının içerisine ekledikleri Vaay fonksiyonu ile müşterilerine online akaryakıt satış hizmeti verebiliyor.

Akaryakıt sektöründe, Vaay alt yapısı ile ilk kez bireysel elektronik satış çözümünü geliştiren Aytemiz, çağın müşteri taleplerini karşılayan şaşırtan hizmetler sunmaya devam ediyor.