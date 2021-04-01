Kış Lastiği Uygulaması 1 Nisan İtibarıyla Sona Erdi!

Ülkemizde ticari araçlar için zorunlu olan, bununla birlikte Euromaster’ın tüm araç sahiplerinin güvenliği için de önerdiği kış lastiği uygulaması, 1 Nisan 2021 tarihi itibarıyla sona erdi. Michelin Grubu çatısı altında hem lastik hem araç bakım hizmeti sunan Euromaster, verdiği lastik oteli hizmetiyle araç kullanıcılarının kış lastiklerini de en uygun koşullarda saklıyor. 180.000 adetlik lastik kapasitesiyle farklı markadan lastikleri kullanan filoların da öncelikli tercihi olan Euromaster, yılda ortalama 33.000 müşterinin lastiklerini her şey dahil lastik oteli olan “Master Otel” bünyesinde saklıyor. Euromaster; teknik gereksinimlere uygun, ışıksız, kuru ve serin depolama alanlarıyla her markadan filo ve bireysel kullanıcıların lastiklerine hitap ederken, bakım işlemleri de uzman teknisyenlerle gerçekleşiyor.

Euromaster’ın lastik oteli servisi olan Master Otel ile ilgili bilgiler veren Euromaster Türkiye Genel Müdürü Jean Marc Penalba, lastiklerin üretim tarihinden itibaren 10 yıl süreyle kullanılabileceğini belirterek bu süreyi geçen lastiklerin fonksiyonlarını zamanla yitireceğini vurguladı. Penalba, “Lastikler ağır koşullarda kullanıldıysa ve saklama koşullarına özen gösterilmediyse bu süre daha da kısa olacaktır. Keza 1 Nisan 2021 tarihi itibarıyla artık araç kullanıcıları ve filo sahipleri, kış lastiklerini en uygun alanlarda muhafaza etmeleri gerekiyor. Biz de Euromaster olarak teknik gereksinimlere uygun lastik otellerimizle lastiklerin ömrünü uzatıyor ve uzman ekibimizle bakımlarını gerçekleştiriyoruz. Türkiye’de pek çok noktaya ulaşabilecek şekilde yaygın olarak lastik saklama hizmeti veriyoruz” diye konuştu.

Euromaster’dan ilave lastik garantisi!

Euromaster’ın sunduğu ayrıcalıklı hizmetler arasında ilave lastik garantisi de bulunuyor. Euromaster, çukura girme, kaldırıma çarpma ve yanakta balon gibi tamiri mümkün olmayan kullanıcı hatalarını 1 yıl süre ile karşılayan ilave lastik garantisi kapsamında yeni lastik bedelinin yüzde 70'ini karşılıyor. Tamiri mümkün lastik hasarları için ise tamir ücretini yine Euromaster karşılıyor.