Kış günlerinizi ısıtacak hazırlık Mercedes-Benz Yetkili Servisleri’nde

Mercedes-Benz, “Kış günlerinizi ısıtacak hazırlık Mercedes-Benz Yetkili Servislerinde” sloganıyla 15 Kasım 2022-31 Ocak 2023 tarihleri arasında trafiğe çıkış tarihi 2019 ve daha eski olan hafif ticari araç sahiplerine özel kış kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamında Mercedes-Benz yetkili servislerine gelerek mekanik işlem yaptıran araç sahiplerine, özel tasarlanmış Mercedes-Benz logolu kışlık mont hediye ediliyor*

Kampanya, Mercedes-Benz Hafif Ticari Araç araçları için orijinal parça ve işçilik dahil KDV hariç 3500 TL ve üzeri işlemleri kapsıyor.

Mercedes-Benz Sprinter

Türkiye’de satışa sunulduğu 1996 yılından günümüze, hafif ticari araçlar sınıfında fark yaratan Mercedes-Benz Sprinter; Mayıs 2019 itibarıyla yenilenerek “Sprinter Sana Yakışır” sloganı ile satışa sunuldu. Minibüs, Panelvan ve Kamyonet olmak üzere 3 ana seçenekte 1.700’ü aşkın farklı seçeneği sunulan yeni Sprinter, müşterilerin talep ve beklentilerini karşılamak üzere tasarlandı. Aracın temelini, maksimum seviyede modüler bir yapı konsepti oluşturuyor. Bu modüler yapı konsepti ile şehir içi ve şehir dışı yolcu taşımacılığı yapan, okul ve personel servisi hizmeti veren, nakliye ve kurye hizmetleri gerçekleştiren firmalar için yeni çözüm önerileri sunuluyor.

Mercedes-Benz Vito Tourer

2020 yılında güncellenerek daha modern bir tasarım sunan yeni Mercedes-Benz Vito Tourer’da sunulan birbirine bakabilen koltuklar, panoramik cam tavan ve daha kaliteli iç mekân ile sürüş konforu destekleniyor. Yeni dört silindirli turbo dizel motor ailesinden OM 654, yüksek verimlilik seviyesiyle performansı ve yakıt ekonomisini bir arada sunuyor. Havalı süspansiyon AIRMATIC daha konforlu bir sürüş sunarken, DISTRONIC ve Aktif Fren Yardımcısı gibi sürüş yardımcıları güvenliğe katkı sağlıyor. Daha da geliştirilen geri görüş kamerası, dijital iç dikiz aynası, yeni bilgi-eğlence sistemi ve daha kaliteli iç mekân sürüş konforunu desteklerken; yeni ön ızgara aracın tasarımını daha modern bir seviyeye getiriyor.