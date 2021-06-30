Kiralık Araçların 2. El Fiyatını Yapay Zeka Belirleyecek

Dünya analitik lideri SAS, 18 yıldır hizmet veren Türkiye’nin öncü filo kiralama şirketi Hedef Filo ile iş birliği yaptı. Bu kapsamda, SAS çözümleriyle müşterilerinin kiraladığı araçların teslim edildiğinde ikinci el piyasasında ne kadarlık bir tutara satılacağını tahminleyebileceği analitik bir platform oluşturuldu. Böylece fiyatlama süreçleri, analitik bazlı ve piyasa şartlarının da göz önünde bulundurulduğu analitik bir sürece evrildi.

Filo Analitiği Projesi kapsamında, “Filo Yönetimi için Araç Değer Düşüm Modeli” için oluşturulacak modelin yığın bir şekilde çalıştırılacağı ve iş ekiplerinin ihtiyaçları doğrultusunda gerekirse simüle edilebileceği bir sistemin kurulmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi amaçlandı. Bu kapsamda analitik olgunluğun arttırılması, fiyatlama stratejilerinin analitik bir çerçevede yapılandırılması, simülasyon ortamı sayesinde modele konu her bir değişken için oluşturulacak farklı beklentilerin sonuçlarının gözlemlenmesi sağlandı.

Farklı koşullara bağlı olarak simüle edilebilen analitik tabanlı fiyatlandırma stratejisi

SAS Türkiye ve Orta Asya Profesyonel Hizmetler ve Danışmanlık Genel Müdür Yardımcısı Onuralp Öztürk iş birliğine dair yaptığı açıklamada; “Hedef Filo ile yaptığımız projede önce hem makro ekonomik değişkenler hem de filonun tuttuğu araç verilerini dikkate alarak veri sözlüğü oluşturduk. Bu doğrultuda veri kalitesi ölçümlemesi ve keşfi yaparak veri temizliği gerçekleştirdik. Veri temizliğiyle olabildiğince gerçeği yansıtacak verileri kitle içerisinde tutarak korelasyon analizleriyle değişkenlerin etkilerini gözlemledik. Ardından en hatasız tahminlemeyi sağlayan modeli yakalamak için çalışmalar yaptık. Filo Yönetimi için Araç Değer Düşüm Modeli ile Hedef Filo’nun tüm kurumsal müşterilerine sunduğu araç kiralama hizmeti ve araçların 2. el satışı odağındaki fiyatlandırma stratejilerinde iyileştirme sağlandı” sözlerini ifade etti.

Hedef Filo Fiyatlandırma ve Gelir Kontrol Müdürü Özlem Erdem ise projeye dair şunları ifade etti: “SAS ile gerçekleştirdiğimiz projeyle fiyatlama stratejilerimizi analitik tabanlı ve farklı koşullara bağlı olarak simüle edebilir hale geldik. SAS istatistiksel prosedürleri, tahmine dayalı yetenekleri ve analitik anlayışı Hedef Filo’ya kazandırmayı amaçlarken, Hedef Filo olarak bizler de kendi uzman görüşlerimizin, sektörel birikimimizin ve tecrübelerimizin bu analitik yaklaşımlarla doğru yorumlanabilmesi açısından SAS ekipleriyle paylaşımda bulunduk. İş birliğindeki bu karşılıklı rollerle sadece analitiğe dayalı olmayan ve sektörel püf noktaları da içeren bir model oluşturmayı başardık.”