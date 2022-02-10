banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Erdoğan'ın PCR testi negatif çıktı
Erdoğan'ın PCR testi negatif çıktı
İhracat birim değer endeksi yüzde 6,6 arttı
İhracat birim değer endeksi yüzde 6,6 arttı
Hamsi tezgahları şenlendirdi!
Hamsi tezgahları şenlendirdi!
BioNTech aşısı olanlar için 4. doz randevuları açıldı
BioNTech aşısı olanlar için 4. doz randevuları açıldı

Kiralama Sektörüne Kar Yağdı!

Yarıyıl tatilinde gerçekleşen araç kiralama işlemleri ile ilgili veriler ortaya çıktı. Miniyol.com üzerinden yapılan kiralama işlemleri göz önünde bulundurularak yapılan araştırma, tüm Türkiye’yi etkisi altına alan özellikle İstanbul’da zor anların yaşanmasına neden olan kar yağışının, araç kiralama sektörünü de etkilediğine dikkat çekiyor.

Otovitrin 10.02.2022, 18:42
Kiralama Sektörüne Kar Yağdı!

2 haftalık yarıyıl tatili milyonlarca öğrenci ve veli kadar birçok sektörün de yüzünü güldürdü. Özellikle kış turizmi açışından hareketli günler yaşanırken bazı otellerde doluluk oranı yüzde 90 seviyelerine çıktı. Ulaşım aracı olarak ise son zamanlarda ön plana çıkan araç kiralama işlemlerinin ara tatil analizi de ortaya çıktı. Online sistemler üzerinden araç kiralama hizmeti veren miniyol.com üzerinden yapılan işlemlere göre yapılan çalışma, kullanıcıların tercihlerini de istatistiklerle gözler önüne serdi.

En Ucuz Kiralama 150 TL’ye Yapıldı

Kiralamalarda lokasyon tercihlerine bakıldığında en çok İstanbul, İzmir, Trabzon, Adana gibi şehirler öne çıkarken bu yerlerde ise havalimanları en fazla tercih edilen araç teslim alma noktaları oldu. Bu dönemde kiralanan en ucuz araç günlük 150 TL’ye Fiat Doblo olurken en pahalı araç fiyatı ise günlük 1.500 TL ile Volvo XC 90 oldu. İşlemlerin yüzde 85’i mobil cihazlar, yüzde 15’i ise masaüstünden gerçekleşti. Kiralamaların büyük çoğunluğu ise 25- 34 yaş arası erkekler tarafından yapıldı.

Yoğun Bir Dönem Bekleniyordu

Yapılan analizleri ve sektörü değerlendiren miniyol.com Kurucu Ortağı Yaşar Çelik, “ Yarıyıl tatili sektör için oldukça iyi başlamıştı ancak ülke genelindeki yoğun kar yağışı iptallerin oldukça artmasına sebep oldu. Bu da yoğun geçmesini beklediğimiz dönemin duraksamasına neden oldu.  Şubat ayının da kısmen durağan geçmesini mart ayında ise bayram ve yaz dönemi rezervasyonlarının başlamasını bekliyoruz ” ifadelerini kullandı.

#miniyol
Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Alanyaspor 24 39
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 24 28
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 24 22
19. Altay 24 21
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 22 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 22 32
9. Manisa Futbol Kulübü 22 28
10. Boluspor 20 27
11. Tuzlaspor 21 27
12. Keçiörengücü 22 27
13. Menemen Belediyespor 22 26
14. Gençlerbirliği 22 26
15. Kocaelispor 22 24
16. Bursaspor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 24 60
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 24 40
5. M. United 23 39
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 21 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Southampton 23 28
11. Aston Villa 22 27
12. Leicester City 20 26
13. Crystal Palace 23 25
14. Brentford 24 23
15. Leeds United 22 23
16. Everton 21 19
17. Newcastle 22 18
18. Norwich City 23 17
19. Watford 22 15
20. Burnley 20 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 23 53
2. Sevilla 23 47
3. Real Betis 23 40
4. Barcelona 22 38
5. Atletico Madrid 22 36
6. Villarreal 23 35
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 23 34
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 23 30
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 23 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 23 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11