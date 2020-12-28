Kibar Holding, Hyundai Assan'daki payını satıyor

Hyundai Motor Company yüzde 70 hissesine sahip olduğu ve hisselerin yüzde 30’unun Kibar Holding'e ait olduğu Hyundai Assan’da tüm hisseleri almak için başvuruda bulundu.

Şirket 2 bin 500 çalışanıyla İzmit fabrikasında maksimum olarak 230 bin adet i10 ve i20 modellerini üretiyor, bu modelleri 40'tan fazla ülkeye ihraç ediyor.

Rekabet Kurumu’na Hyundai Motor Company tarafından Hyundai Assan Otomotiv'in tek kontrolünün Kibar Holding'ten hisse alımı yoluyla devralınması işlemine izin verilmesi talebiyle başvurulduğu açıklandı.

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