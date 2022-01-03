Kia’dan yeni yıla yeni kampanya

Kia, yeni yıla otomobil satın almak isteyenleri sevindirecek kampanyalarla başlıyor. 2022’nin ilk ayına ayına özel olarak Kia; Stonic, Picanto, Rio, Ceed ve Bongo modellerini yüzde 1,29 faiz fırsatıyla satışa sunuyor.

SUV sahibi olmanın ayrıcalığını yaşayın

Kia’nın ocak ayına özel hazırladığı kampanyalar kapsamında, B SUV segmentinde ikonik tasarımıyla dikkat çeken, Reddot ve iF tasarım ödülleri sahibi Stonic 70 bin TL’ye 12 ay yüzde 1,29 faiz fırsatı ile sürüş konforu arayanları bekliyor.

Picanto, Rio ve Ceed ile yeni yıla güçlü bir giriş yapın

Dinamik tasarımı ve geniş iç hacmiyle A segmentinin vazgeçilmezi Kia Picanto, 50 bin TL’ye 12 ay yüzde 1,29 faiz fırsatı ile 2022 yılını yeni aracıyla karşılamak isteyenleri bekliyor.

Rekabetçi yakıt tüketimiyle C hatchback segmentinin güçlü modelleri arasında yer alan Ceed ve yüksek bagaj kapasitesine sahip Rio; 70 bin TL’ye 12 ay yüzde 1,29 faiz fırsatı ile meraklılarını Kia showroom’larına davet ediyor.

Yüksek yük kapasitesi, güçlü motor seçeneği ve aerodinamik yapısıyla KOBİ’lerin vazgeçilmez tercihi Bongo modeli de ocak ayı sonuna kadar 70 bin TL’ye 12 ay boyunca yüzde 1,29 faizle satışa sunuluyor.