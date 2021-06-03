Kia’dan yaza merhaba fırsatları

Kia, haziran ayına özel Sportage ve XCeed modellerinde 100 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz avantajı sağlarken; Picanto, Rio, Stonic, Ceed modellerini 50 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz fırsatı ile satışa sunuyor.

Hafif ticari araç kategorisinde KOBİ’lerin vazgeçilmezi olan Bongo ise 50 bin TL’ye yüzde 0,99 faiz ve 12 ay taksit avantajıyla yetkili satış noktalarında meraklılarını bekliyor.

Kia, yazı yeni bir otomobille karşılamak isteyenler için, haziran ayına özel fırsatlar sunuyor. Marka, haziran ayında binek modellerini 12 ay yüzde 0,99 faiz avantajlı kampanyalarla otomobilseverlerle buluşturuyor.

Yazın keyfi Sportage’la çıkar

C SUV sınıfının amiral gemisi Sportage, avantajlı kampanyasıyla ezber bozmaya devam ediyor. Performans ve yakıt tasarrufunu bir arada sunan, 1.6 litre dizel motoru, otomatik şanzıman seçeneği ve iddialı tasarımıyla heyecan uyandıran Kia Sportage, haziran ayına özel 100 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 fırsatıyla satışa sunuluyor.

SUV modellerine yeni bir soluk getiren, hatchback sportifliği ve sürüş özellikleriyle iddiasını daha da artıran Kia XCeed ise haziran ayına özel 100 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz fırsatıyla SUV meraklılarını bekliyor.

Picanto, Rio ve Stonic ile yaza güçlü bir giriş yapın

A segmentinde tasarımı, sınıfının üstünde iç hacmi ve otomatik şanzıman seçeneğiyle dikkat çeken Picanto; B SUV segmentinde fark yaratan tarzıyla Stonic; dinamik tasarımı ve boyutlarıyla sınıfının önde gelen araçlarından olan Rio, 50 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz avantajıyla yaza yeni otomobiliyle girmek isteyenleri Kia shoowromlarında bekliyor.

Manuel ve otomatik vitesli versiyonlarıyla C hatchback segmentinin güçlü modelleri arasında yer alan ve rekabetçi yakıt tüketimiyle fark yaratan Ceed modelleri 50 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz fırsatıyla satışa sunuluyor.

Kia’nın hafif ticari aracı, ticaretin gözbebeği olan Bongo modelinde de fırsatlar devam ediyor. Haziran ayında 50 bin TL’ye yüzde 0,99 faiz ve 12 ay taksit seçeneği ile satışa sunulan Bongo, KOBİ’lerin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.