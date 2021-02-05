KIA’dan sıfır faiz ile Sportage alma zamanı

KIA, 2021 yılında da kampanyalarıyla otomobilseverlerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Marka, binek modellerinin neredeyse tamamında sıfır veya düşük faizli kampanyalar sunarken hafif ticari aracı olan Bongo’da ise sıfır faiz fırsatına devam ediyor.

SUV’un vazgeçilmezi Sportage’dan sıfır faiz

C SUV sınıfında ezberleri bozan Sportage, sıfır faiz avantajıyla iddiasını artırıyor. Performans ve yakıt tasarrufunu bir arada sunan, 1.6 litre dizel motoru, otomatik şanzıman seçeneği ve iddialı tasarımıyla heyecan uyandıran KIA Sportage, şubat ayına özel 100 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz fırsatıyla SUV konforunu yaşamak isteyenleri bekliyor.

KIA’nın sıfır faiz avantajı XCeed modelinde de geçerli. SUV konforunu hatchback sportifliği ve sürüş özellikleriyle bir araya getiren XCeed, şubat ayına özel 100 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz fırsatıyla meraklılarını bekliyor.

Güçlü Üçlü Picanto, Rio ve Stonic şubat ayında da avantajlı

Tasarımı ve sınıfının üstünde iç hacmiyle rakiplerinden ayrılan ve A segmentinin lideri olan Picanto, modern ve yenilikçi çizgileriyle fark yaratan Rio, B SUV sınıfında dinamik ve ödüllü tasarımıyla dikkat çeken Stonic; 50 bin TL’ye 18 ay yüzde 0,99 faiz ile güç ve heyecan tutkunlarına sesleniyor.

Modern tasarımı ve güçlü performansıyla öne çıkan Ceed için 50 bin TL’ye 18 ay yüzde 0,99 faiz fırsatı sunuluyor.

KIA’nın ticari aracı, ticaretin bel kemiği Bongo modelinde de fırsatlar devam ediyor. Şubat ayında 50 bin TL’ye yüzde 0 faiz ve 12 ay taksit seçeneği ile satışa sunulan Bongo, KOBİ’lerin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.