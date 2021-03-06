Kia’dan mart ayında kadınlara özel kampanya

Kia, ilk kez uyguladığı “Fırsat Araçları” kampanyasıyla Sportage ve Ceed modellerinde de özel indirimler sunuyor. Sportage Prestige (Dizel Otomatik) modeli 362.000 TL, Ceed HB Prestige (Dizel Otomatik) modeli ise 299.000 TL’lik satış fiyatıyla otomobilseverleri heyecanlandırıyor.

Kia’da ayrıca mart ayında Sportage ve XCeed modelleri için 100 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz avantajı bulunurken; Picanto, Rio, Stonic, Ceed modellerinde ise 50 bin TL’ye 18 ay yüzde 0,99 faiz fırsatı sunuluyor.

Birbirinden farklı avantaj ve kampanyalarıyla mart ayına hızlı giriş yapan Kia, sıfır faiz seçeneklerine ek olarak 8 Mart Kadınlar Günü’ne özel, sadece kadın müşterilerine sunduğu kampanya ve mart ayında uygulamaya aldığı “Fırsat Araçları” indirim seçeneğiyle otomobil sahibi olmak isteyenlere avantajlı bir dünyanın kapılarını açıyor.

Sportage ve Ceed’ de büyük fırsat!

Kia mart ayında uygulamaya aldığı “Fırsat Araçları” seçeneğiyle avantajlı kampanya ve faiz oranlarının yanı sıra otomobil severlere özel indirimler de sunuyor.

Performans ve yakıt tasarrufunu bir arada sunan, dikkat çeken tasarımıyla görenleri hayran bırakan C-SUV sınıfının iddialı oyuncusu Sportage (Cool benzinli MT versiyon hariç), mart ayına özel 100 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz seçenekleriyle sahiplerini bekliyor.

Ayrıca mart ayının fırsat aracı Sportage Prestige (4x2) 1.6L dizel otomatik versiyonu da 362.000 TL satış fiyatıyla sunuluyor.

Kia Ceed, birinci sınıf konfor sahibi olmak isteyenlere özel 50 bin TL’ye 18 ay yüzde 0,99 faiz fırsatı ile sunuluyor. Kia’nın mart ayına özel diğer fırsat aracı Ceed HB Prestige 1.6L dizel otomatik versiyonu da 299.000 TL satış fiyatıyla dikkat çekiyor.

Kia’nın güçlü üçlüsü Picanto, Rio ve Stonic mart ayında da dikkat çekiyor

Tasarımı ve sınıfının üstünde iç hacmiyle rakiplerinden ayrılan ve A segmentinin lideri olan Picanto, modern ve yenilikçi çizgileriyle fark yaratan Rio, B SUV sınıfında dinamik ve ödüllü tasarımıyla dikkat çeken Stonic; 50 bin TL’ye 18 ay yüzde 0,99 faiz ile güç ve heyecan tutkunlarına sesleniyor.

Rio 1.4L Prestige modelinde 8 Mart’tan itibaren mart ayında sadece kadınlara özel indirim uygulayan Kia, 187.900 TL fiyat avantajıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor.

Kia’nın benzersiz SUV modeli XCeed ise, mart ayına özel 100 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz fırsatıyla sahiplerini bekliyor.

Hafif ticari araç kategorisinde KOBİ’lerin vazgeçilmezi olan Bongo ise 50 bin TL’ye yüzde 0 faiz ve 12 ay taksit avantajıyla fark yaratıyor.